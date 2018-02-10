Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Atamız Osmanlı, 600 yıl bu coğrafyayı sırtlanların saldırısına karşı koruyan bir aslandı. Ancak ömrü vefa etmedi, 100 yıl önce öldü. Ölürken yavrusu doğdu Türkiye Cumhuriyeti. Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur. O yüzden sürekli saldırıyorlar. İçeriden yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar. Bugün yapılan ülkemizin bağımsızlığını özgürlüğünü bu saldırılardan koruma operasyonudur” dedi.

Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na katılmak için dün Antalya’ya gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bugün AK Parti Antalya Kepez İlçe 4. Kadın Kolları Kongresi’ne katıldı. Kongreye bakan Ahmet Demircan ile birlikte AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enc, Hüseyin Samani, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Ethem Taş ve çok sayıda kadın partili katıldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Atamız Osmanlı, 600 yıl bu coğrafyayı sırtlanların saldırısına karşı koruyan bir aslandı. Ancak ömrü vefa etmedi, 100 yıl önce öldü. Ölürken yavrusu doğdu Türkiye Cumhuriyeti. Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur. O yüzden sürekli saldırıyorlar. İçeriden yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar. Bugün yapılan ülkemizin bağımsızlığını özgürlüğünü bu saldırılardan koruma operasyonudur” şeklinde konuştu.

“Aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

AK Parti’nin siyaseti 18 yaşına kadar indirebilen bir parti olduğunu ifade eden Bakan Demircan, “AK Parti Antalya’da yüzde 50’nin çok üzerine çıkacaktır. Buna inanıyorum, siz isterseniz olur. Bunu başarmak zorundayız. Coğrafyamız büyük bir tehdit altında. Niyetler halis değil. Bu coğrafyada ayakta duran ülke, millet bırakmak istemiyorlar. Coğrafyayı dağıtmak istiyorlar. Hedefleri var. Bu coğrafyada neden bunu yapmak istiyorlar? Oturduğumuz arsa çok kıymetli. O yüzden birliği beraberliği geliştirmeliyiz. Birbirimize kenetlenmeliyiz. O gücü, birliği daha da arttıracak olan teknoloji üreten toplum haline geleceğiz. Burası pahalı bir arsa ve buradan başka gidecek yerimiz yok. Zor bir yer. Atamız Osmanlı, 600 yıl bu coğrafyayı sırtlanların saldırısına karşı koruyan bir aslandı. Ancak ömrü vefa etmedi, 100 yıl önce öldü. Ölürken yavrusu doğdu Türkiye Cumhuriyeti. Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur. O yüzden sürekli saldırıyorlar. İçeriden yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar. Bugün yapılan ülkemizin bağımsızlığını özgürlüğünü bu saldırılardan koruma operasyonudur. Uluslararası antlaşmalardan doğan en doğal hakkımızı kullanıyoruz. Türkiye bu hakkını kullanıyor. Kolay bir şey değil. Savaş arzulanmaz. Şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimiz bu milletin evlatlarıdır” dedi.

“Türkiye artık ‘Çekil kenara, şurada dur’ talimatıyla hareket eden bir ülke değil”

Milletin kendisine karşı yöneltilen bu saldırının üstesinden geleceğini dile getiren Bakan Demircan, “Bizim gönül coğrafyamız sınırlarımızla sınırlı değil. Milyonların umudu yere düşmeyecek. Siyaset sıradan bir iş gibi yapılmaz. Doğru haklı işlerin arkasında milletin gücünü koymaktır siyaset. Bunda AK Parti başarılı oldu. Olacak inşallah. Bizde kongreler bayrak yarışı. Ben pek beğenmiyorum o ifadeyi. Bayrak yarışında bayrağı veren koşmayı bırakır. Bizim yarış farklı bir yarış bayrağı getirende alanda koşmaya devam eder. Biz kendimizle yarışır hale geldik. Gençler gayretinizi hiç esirgemeyin. Türkiye artık ‘Çekil kenara, şurada dur’ talimatıyla hareket eden bir ülke değil. Aslan büyümeye başladı o yüzden telaşlandılar” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, konuşmasında sağlıkta gelinen noktaya da değinirken, 2019 yılında 3 seçim geçireceklerini dile getirdi. Demircan, 3 seçimin ülke için çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bakan Ahmet Demircan, eski AK Parti Kepez Kadın Kolları Başkanı Fatma Tutan’a plaket takdim etti. AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise, Bakan Demircan’a dünyaca ünlü Döşemealtı Halısı hediye etti. Daha sonra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kongreden ayrıldı.

Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

1 / 8 Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

2 / 8 Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

3 / 8 Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

4 / 8 Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

5 / 8 Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

6 / 8 Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”

7 / 8 Bakan Demircan: “Onlar iyi biliyor aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur”