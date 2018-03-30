HABER

Bakan Demircan: "Samsun ikinci üniversiteye kavuşuyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 15:17 | Son Güncelleme

AK Parti iktidarı olarak Türkiye’deki bütün şehirlere üniversite kazandırdıklarını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun’un da ikinci üniversiteye kavuşacağını söyledi.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.

AK Parti iktidarı olarak Türkiye’deki bütün şehirlere üniversite kazandırdıklarını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun’un da ikinci üniversiteye kavuşacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıya geçilmeden selamlama konuşması yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite-sanayi işbirliğini önemsediklerini ve bu işbirliğinden çıkan sonuçların ülkeye fayda sağlayacağını belirtti.

"Cumhurbaşkanımız müjdeyi vermişti"
AK Parti iktidarı ile üniversitesiz şehir kalmadığını belirten Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, "Üniversite sayısını daha da artırıyoruz. Samsunumuz da ikinci devlet üniversitesine kavuşuyor. Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. Samsunumuza hayırlı olsun. Üniversiteler sadece bilgiyi aktaran yerler olarak görülmemeli. Üniversiteler çalışmalarını bulundukları çevre ile bütünleşerek yapmalıdırlar" dedi.
Toplantıya; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu Başkanvekili ve Meclis Üyesi Nihat Soğuk, kurum müdürleri, iş adamları, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve üniversite yönetimi katıldı.

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.