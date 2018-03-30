AK Parti iktidarı olarak Türkiye’deki bütün şehirlere üniversite kazandırdıklarını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun’un da ikinci üniversiteye kavuşacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıya geçilmeden selamlama konuşması yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite-sanayi işbirliğini önemsediklerini ve bu işbirliğinden çıkan sonuçların ülkeye fayda sağlayacağını belirtti.

"Cumhurbaşkanımız müjdeyi vermişti"

AK Parti iktidarı ile üniversitesiz şehir kalmadığını belirten Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, "Üniversite sayısını daha da artırıyoruz. Samsunumuz da ikinci devlet üniversitesine kavuşuyor. Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. Samsunumuza hayırlı olsun. Üniversiteler sadece bilgiyi aktaran yerler olarak görülmemeli. Üniversiteler çalışmalarını bulundukları çevre ile bütünleşerek yapmalıdırlar" dedi.

Toplantıya; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu Başkanvekili ve Meclis Üyesi Nihat Soğuk, kurum müdürleri, iş adamları, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve üniversite yönetimi katıldı.