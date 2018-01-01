Bakan Demircan, Samsun'da çocuk hastanesini ziyaret etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, yeni yılın ilk dakikalarında Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretler ve programlar için Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri ve protokol üyeleriyle Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak servislerde yatan hastaları ziyaret eden Bakan Demircan, "Doğum yapmış anneleri ve dünyaya yeni gelmiş bebekleri ziyaret ettiK. Kendilerine yeni yıl vesilesiyle 'hoş geldiniz' dedik. Bahtları açık olsun. Allah'ım uzun ömürler versin. 2018'i 2017'den daha güzel geçmesini bütün ülkemiz için, İslam alemi için ve dünya için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Halkımıza da 2017'nin sona ermesiyle 2018'in önümüzde daha büyük umutların yeşermesine vesile olmasını diliyoruz. Yeni yılını halkımızın tebrik ediyorum. Dünya'ya şu an gelen bebeklerimize de 'hoş geldiniz' diyoruz" dedi.
Bakan Demircan'ın hastane ziyaretinde bir kadın bağırarak kendisiyle görüşmek istedi. Güvenlik görevlileri kadını uzaklaştırırken, bakan Demircan ziyaretlerinin ardından karayoluyla Tokat'a hareket etti.
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