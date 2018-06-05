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Bakan Demircan: Sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 22:34 | Son Güncelleme

BAKAN DEMİRCAN MAHALLE İFTARINA KATILDI Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Amasya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeğine katıldı.

Bakan Demircan: Sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu (2)

BAKAN DEMİRCAN MAHALLE İFTARINA KATILDI
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Amasya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeğine katıldı. Bakan Demircan, iftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlara hayırlı iftarlar diledi. Ramazanın 21’inci gününde 55 evler Mahallesi'nde verilen iftar yemeğinde konuşan Bakan Demircan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek şöyle konuştu:
"Bu sistemin ilk uygulanışı olacak. Bu sistemde gerekli olan mevzuatı, kurumları bu seçtiğiniz meclis oluşturacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi, Başkanlık sistemini bundan sonra bu sistem olduktan sonra çok daha verimli çalışacak. Bu sistem kurulurken, meclisle başkan arasındaki uyuma dikkat edin. İnşallah milletimiz güçlü başkanı oluştururken, başkanla birlikte çalışacak, güçlü meclisi ve güçlü Türkiye’yi oluşturmuş olacak. Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim sizlere, dün Bakanlar Kurulu toplantımız vardı. Orada birlikteydik. Başbakanımız Binali Yıldırım beyin ve bütün kabine arkadaşlarımızın selamını getirdim. Allah hepinizden razı olsun. Bu seçimde güçlü başkan diyoruz, Recep Tayyip Erdoğan, güçlü meclis diyoruz, inşallah AK parti diyor hepinize saygılar sunuyorum” dedi. Sağlık Bakanı Demircan, daha sonra buradan karayoluyla Tokat'ın Erbaa ilçesine geçti.

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Bakan Demircan: Sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu (2)Bakan Demircan: Sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu (2)Bakan Demircan: Sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu (2)Bakan Demircan: Sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu (2)

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