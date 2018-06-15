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Bakan Demircan: Suruç’ta yaralanan 6 kişi Ankara’ya sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 07:54 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan saldırıda yaralanan 8 kişiden 6'sının Ankara’ya sevk edildiğini söyledi.

Bakan Demircan: Suruç’ta yaralanan 6 kişi Ankara’ya sevk edildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan saldırıda yaralanan 8 kişiden 6'sının Ankara’ya sevk edildiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bayram namazını Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Tepeşehir Sebati-Saadet Bilim Camisi'nde kıldı. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Demircan namaz sonrası yaptığı açıklamada “Ramazan ayını idrak ettik. Oruçlarımızı tuttuk. Ve bayramı hep birlikte kutluyoruz. Namazımızı eda ettik. Tekrar milletimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.
‘TERÖRE PİRİM VERİLMEYECEK’
Şanlıurfa Suruç’ta dün yaşanan saldırıyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Demircan, “6 yaralı Ankara’ya nakledildi. Tedavileri devam ediyor. Elbette çok elim bir hadise. Tüm milletimizi üzdü. Hepimizi üzdü. Terörün nerelere, hangi boyutlara geldiğinin göstergesi. Milletimiz sükûnetini muhafaza edecek, elbette ki teröre pirim verilmeyecek. Bu suçlular kimse, neyse ortaya çıkarılacak. Yargı gerekeni yapacak. Devletimiz görevinin başında ve oradaki terör hadisesine asla, amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek” diye konuştu.

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Bakan Demircan: Suruç’ta yaralanan 6 kişi Ankara’ya sevk edildiBakan Demircan: Suruç’ta yaralanan 6 kişi Ankara’ya sevk edildi

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