Bakan Demircan tedavi için Türkiye’ye getirilen Filistinli kardeşler ve ailesini kabul etti

Tedavi için Türkiye’ye getirilen Filistinli üç kardeşi ve ailesini kabul eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ’’Türkiye’nin sağlık alanında dünyada önder bir ülke olduğu bilinen bir gerçek. Bu kardeşlerimize sağlık konusunda yapılabileceklerin en güzeli yapılacak inşallah’’ dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen Filistinli Sujud Al Şerif, Mahmoud Al Şerif, Anes Al Şerif isimli kardeşler ve anne babasını makamında kabul etti. Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gaziler Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi görecek olan çocukları ve ailesini makamında ağırlayan Demircan, ’’Türkiye’nin sağlık alanında dünyada önder bir ülke olduğu bilinen bir gerçek. Bu kardeşlerimize sağlık konusunda yapılabileceklerin en güzeli yapılacak inşallah. Başhekimler buradalar ve sizlerle bu tedaviler konusunda sonuna kadar ilgilenecekler" ifadelerini kullandı. Demircan, çocukların tedavisinin zaman alacağını fakat onlara yapılabilecek en uygun desteklerin sağlanacağını belirterek, tedaviyi sonuna kadar takip edeceklerini kaydetti. Tedavi olacak çocukların babası İmad Al Şerif ise 10 yıldır çok sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Demircan’a teşekkürlerini iletti.

"35 yaralının tedavileri devam ediyor"

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Demircan, Adıyaman’daki depreme ilişkin olarak, ’’Bütün milletimize geçmiş olsun. Ciddi bir yaralımız yok. Depremin büyüklüğü fazla değil. Şu ana kadar Adıyaman’da depremden 39 kişi etkilenmiş. Bunların 3’üne ambulansla, 1’ine de olay yerinde müdahale edilmiş. 35 kişi ise başka araçlarla hastanelere gelmiş. 35 yaralının tedavileri devam ediyor. Hayati tehlike noktasında ağır bir hastamız görünmüyor şu anda’’ açıklamalarında bulundu.

Demircan, bir süredir aşılar ilgili devam eden tartışmalara ilişkin soru üzerine ’’Aşıyı reddetmek çok büyük bir yanlış. Aşı hasta etmez, hastalıktan korur. İnsanlık 20. yüzyılda özellikle artan bir hızla aşılar sayesinde pek çok bulaşıcı hastalıktan nesilleri korudu. Pek çok hasar bırakan, organ kaybına neden olan hastalığın önüne geçildi. Aşıyı reddetmek bu hastalıkların artmasına davetiye çıkarmaktır’’ değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ekibi, Aralık 2017’de Gazze’deki hastaneyi incelemek üzere Filistin’e ziyarette bulunmuştu. Ziyaret sonrasında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatıyla Filistinli kardeşler tedavi görmeleri için Türkiye’ye getirildi. Çocukların tedavilerini Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya ve Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik gerçekleştirecek.