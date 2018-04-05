Bakan Demircan’dan Doğu Guta’da hastane yapılmasına dair açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Doğu Guta’da hastane açılması konusunda, "Şuanda netleşmiş bir durum yok ama bize dönük ne görev düşerse yaparız. Ülkeler arasındaki görüşmeler bittikten sonra bize verilecek olan görevi yerine getiririz" dedi.

Ulusal Kanser Haftası kapsamında Sağlık Bakanı Demircan’ın katılımıyla "Kanserde Güncel Konular" başlıklı eğitim programı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Demircan, kanserle mücadele konusunda son yıllarda insanlığın gelişmeler katettiğini dile getirerek, "Ülkemiz de bu alanda gelişmeler katetti, sadece kanser alanında değil sağlık alanında son 15 yıl içerisinde almış olduğu mesafeler gerçekten takdire şayan. Sağlık alanında çalışanlarımızın emeği ile Türkiye çok daha güzel yerlere gelecek" dedi.

Sağlık konusunda beslenme ve hayat tarzının çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Demircan, bu hususta teknolojideki hızlı gelişmelerin insanlığı tehdit ettiğini söyledi. Demircan, "Hareketsiz bir hayat tarzını benimsememiz ve beslenmedeki düzensizlikler sağlığımızı etkiliyor. Geçtiğimiz yıl 7-9 yaş grubu arasında yapılan çalışmalarda obezitenin 9,9’lara kadar arttığı görüldü. Bu alanda yapılacakları hızlandırmak adına harekete geçtik. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yarı yarıya düşürülmesi ve RTÜK’ün bu konuda reklam yasaklarını getirmesi ciddi adımlardır. En önemli adım ise toplumda bu bilincin oluşmasını sağlamak olacaktır. Bu konu tek başına Sağlık Bakanlığının yapabileceği bir şey değildir, siyasi yapı milli iradeyle bütünleşirse bu konuda önemli adımlar atmamız mümkün. Biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yerine getirmek için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Demircan, kanserde erken teşhisin önemine değinerek, Türkiye’nin 81 ilinde KETEM’lerde ciddi tarama çalışmaları yapıldığını belirtti. Demircan, bu çalışmaların daha da arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Demircan, Doğu Guta’da sağlık yardımı alanında bir hastane açılıp açılmayacağı sorularına ise, "Şuanda netleşmiş bir durum yok ama bize dönük ne görev düşerse yaparız. Ülkeler arasındaki görüşmeler bittikten sonra bize verilecek olan görevi yerine getiririz" yanıtını verdi.