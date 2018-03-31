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Bakan Demircan'dan Ege Üniversitesine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 22:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: - "Üniversitelerimizin yerine getireceği görevin ehemmiyetini hükümet olarak idrak ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için gayret ediyoruz"

İZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Üniversitelerimizin yerine getireceği görevin ehemmiyetini hükümet olarak idrak ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için gayret ediyoruz." dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret eden Demircan, daha sonra Ege Üniversitesi akademisyenleri ve hastanenin doktorlarıyla bir araya geldi.

Bakan Demircan, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayarak sorunlarla karşılaşılabileceğini, bu sorunların nasıl çözüleceğini öğreten yerlerin de üniversiteler olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesinin Türkiye'nin en eski üniversitelerinden olduğunu hatırlatan Demircan, şunları söyledi:

"Büyük bir tecrübe ve emek birikimi var. Türkiye üniversiteleri, sayısının çokluğunun yanında kalitesinin yüksekliğiyle övünülerek geleceğe kendisini iyi taşıyacak. Bu coğrafyanın yaşamakta olduğu sıkıntıların en önemli kaynağı, uzun vadeli değerlendirme yaptığımızda bilgi üretiminden kopmamızdır. Bilgi üretimini ne zaman yakalarız, bilgi üreten bir toplum haline geliriz, hem birlikteliğimizi güçlendirir hem de bilgi üreten bir toplum olursak bu coğrafyada onurlu bir şekilde yaşarız, başımız dik olarak. Kendimize, gelecek nesillere de olumlu katkımız olur. Bunun da yolu bilim yuvası üniversitelerimizin gelişmesidir. Oradan geçer bu yol. Üniversitelerimizin yerine getireceği görevin ehemmiyetini hükümet olarak idrak ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için gayret ediyoruz. Türkiye bilime verdiği önemi giderek geliştirecek, arttıracak kaynak artırımını da arttıracak. Sorunlar olacak, çözeceğiz, büyük milletlerin büyük meseleleri olur ama bunları çözerek büyüklük ortaya çıkar. "

Rektörü Prof. Dr. Budak da Demircan'ın ziyaretinden memnuniyet dile getirerek üniversiteyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

Budak, Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası üniversite olma adına seçilen 20 üniversiteden biri olduklarını, 2019 yılında araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'de 4. büyük üniversite hastanesine sahip olduklarına dikkati çeken Budak, "Hastanemiz 2 bin 100 yataklı en fazla yatak sayısına sahip hastane. Ciddi başarıları var. Organ naklinden başlayarak başarı hikayeleri var. Yeni açıklanan verilere göre üniversitemiz akademik performansta Türkiye üçüncüsü oldu. Tıp Fakültemiz de akademik performansta birinci seçildi." dedi.

Konuşmaların ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün de bir sunum yaptı.

Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesini ziyaret eden ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Demircan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Demircan, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel'den bilgi aldı.

Bakan Demircan'a, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de eşlik etti.

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Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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