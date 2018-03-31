Bakan Demircan'dan Ege Üniversitesine ziyaret

İZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Üniversitelerimizin yerine getireceği görevin ehemmiyetini hükümet olarak idrak ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için gayret ediyoruz." dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret eden Demircan, daha sonra Ege Üniversitesi akademisyenleri ve hastanenin doktorlarıyla bir araya geldi.

Bakan Demircan, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayarak sorunlarla karşılaşılabileceğini, bu sorunların nasıl çözüleceğini öğreten yerlerin de üniversiteler olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesinin Türkiye'nin en eski üniversitelerinden olduğunu hatırlatan Demircan, şunları söyledi:

"Büyük bir tecrübe ve emek birikimi var. Türkiye üniversiteleri, sayısının çokluğunun yanında kalitesinin yüksekliğiyle övünülerek geleceğe kendisini iyi taşıyacak. Bu coğrafyanın yaşamakta olduğu sıkıntıların en önemli kaynağı, uzun vadeli değerlendirme yaptığımızda bilgi üretiminden kopmamızdır. Bilgi üretimini ne zaman yakalarız, bilgi üreten bir toplum haline geliriz, hem birlikteliğimizi güçlendirir hem de bilgi üreten bir toplum olursak bu coğrafyada onurlu bir şekilde yaşarız, başımız dik olarak. Kendimize, gelecek nesillere de olumlu katkımız olur. Bunun da yolu bilim yuvası üniversitelerimizin gelişmesidir. Oradan geçer bu yol. Üniversitelerimizin yerine getireceği görevin ehemmiyetini hükümet olarak idrak ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için gayret ediyoruz. Türkiye bilime verdiği önemi giderek geliştirecek, arttıracak kaynak artırımını da arttıracak. Sorunlar olacak, çözeceğiz, büyük milletlerin büyük meseleleri olur ama bunları çözerek büyüklük ortaya çıkar. "