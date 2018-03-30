Bakan Demircan’dan ’hacamat’ açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, aile hekimlerinin hacamat yapacağı haberlerine ilişkin, “Bunlar spekülatif şeyler. İnsanoğlu yeryüzüne geldiği günden beri sağlık sorunları ile mücadele etmiştir. Bunlara bek çok çareler üretmiştir. Geleneksel ve modern tıp diye ayırmaya gerek yok. Şu anda geldiğimiz tıp bilimsel tıptır” dedi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Danışma Kurulu Toplantısı’na katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin sağlıkta kullandığı malzemeleri yerlileştirmek için bir karar aldığını belirten Bakan Demircan, "Türkiye tükettiği 100 kutu ilacın 80 kutusunu kendi üretiyor. Yerli üretim yüzde 80. Ama önemli olan patentli üretim. Yani molekülden başlayan üretim önemli. Şu anda yüzde 80’ini kendimiz üretmemize rağmen fiyat bazında yüzde 50’ye tekabül ediyor. Patent korumasında olan ilaçlar daha pahalı oluyor. Bunun önüne üniversitelerimizde yapılan çalışmalarla geçeceğiz. Üniversitelerimiz molekülden ilaç üretecek biz de bunu destekleyeceğiz" dedi.

"Yerli üretimi destekliyoruz"

Sağlıkta yerlileştirme konusuna önem verdiklerini belirten Bakan Demircan, "Tıbbi cihazlar aletler konusunda da Türkiye yerlileştirme hamlesini yapıyor. Bu konuda; ultrason, tomografi, MR gibi cihazların üretimini Türkiye’de yapacak model çalışmada sona gelindi. Önümüzdeki haftalarda bunun ihalesi yapılacak. Bu ürünleri üreten firmalara Türkiye’de ortaklar bularak teknoloji transferi yaparak burada üretmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yerli üretim yurt içinde nerede yapılırsa yapılsın bunu destekliyoruz. Sağlık turizmi ile ilgili adımlar atıyoruz. Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon, yaşlı bakım ve kaplıca. Bu konularda hem yurt içi hem de yurt dışına hizmet verebilecek yönetmeliği başbakanlığı gönderdik. Sağlık turizmi ile kanun tasarısını bakanlar kuruluna sunduk. Önümüzdeki günlerde meclise gidecek. Muhalefetin de bu konuda direnmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Meseleye magazinsel bakmamak lazım"

Aile hekimlerinin hacamat yapacağı konusunda çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Bakan Demircan, "Bunlar spekülatif şeyler. İnsanoğlu yeryüzüne geldiği günden beri sağlık sorunları ile mücadele etmiştir. Bunlara bek çok çareler üretmiştir. Geleneksel ve modern tıp diye ayırmaya gerek yok. Şu anda geldiğimiz tıp bilimsel tıptır. Ama bu güne kadar ki tecrübelerimizi yok saymanın anlamı yok. Bu tecrübeleri bilimsel zeminde değerlendiririz. Bunlardan istifade edebileceklerimiz varsa elbette onlardan yararlanmak kadar akılcı bir yol olmaz. Türkiye’de geleneksel tıpla ilgili uluslararası bir kongre düzenliyoruz. 19 Nisan’da İstanbul’da. Eskiden yapılmış bu gün bize garip gelen bir takım uygulamalar olmuştur. Ama onlardan bir ikisini öne çekip böyle büyük ve ciddi bir çalışmayı magazinel tarafta tutmamak lazım. Bu çok ciddi bir çalışma" şeklinde konuştu.

Toplantıya; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Meclis Üyesi Nihat Soğuk, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, kurum müdürleri, iş adamları, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve üniversite yönetimi katıldı.