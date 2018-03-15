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Bakan Elvan ‘11. Kalkınma Planı EGE Bölge Toplantısı’na katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ‘11.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ‘11. Kalkınma Planı EGE Bölge Toplantısı’na katılmak üzere 16 Mart Cuma (yarın) Denizli’ye gelecek.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından kentteki bir otelde gerçekleştirilecek toplantıya Bakan Elvan’ın yanı sıra Denizli, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin valileri, Belediye Başkanları ve bu 8 ilde bulunan 15 üniversiteden yetkililer 37 oda ile borsa temsilcisinin katılacağı öğrenildi.
Toplantının 2 oturum halinde gün boyu süreceği belirtildi.

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