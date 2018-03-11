Bakan Elvan: “Afrin’i terörden arındırıp pırıl pırıl bir Afrin’e dönüştüreceğiz”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin’de sadece PKK, PYD, DEAŞ değil 7 düvele karşı mücadele edildiğini belirterek, "Zannetmeyin ki, bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli. Ama Türkiye olarak biz Allah’ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Afrin’i terörden arındırıp pırıl pırıl bir Afrin’e dönüştüreceğiz. Ondan sonra burada yaşanan Suriyeliler ve diğerleri ülkelerine döneceklerdir" dedi.

Aksaray’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 18’inci Dönem Siyaset Akademisi açılışına katıldı. Kalkınma Bakanı Elvan, yaptığı konuşmada, halkın hizmetkarı olduklarını belirterek, "Biz insanı yaşat ki, devlet yaşasın, diye düşünenleriz. Biz 2002’de yola çıktığımızda ‘Biz milletin hizmetkarı olmak, vesayet odaklarını kaldırmak için yola çıktık, milletin idaresini tam anlamıyla hakim kılmak için yola çıktık’ dedik. Milli iradeyi tam anlamıyla tesis ettik. Halkın hizmetkarı olduk. Vesayet odaklarını ve vesayetçileri de ortadan kaldırdık. Artık vesayet konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Milletimiz ne derse o. Milletimizin öncelikleri, hükümetin öncelikleri olan bir yaklaşım söz konusu. Devlet ile millet arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdık ve millet ne derse hükümet onu yapıyor. Ama bizden önceki dönemlerde halktan kopuk, halkı dışlayan, tepeden bakan, vatandaşı küçük gören, hatta ve hatta halkı şekillendirmeye çalışan yapılan söz konusuydu. Siyaset meşruiyetini halktan alır. Eğer siz halktan meşruiyetinizi alır, halk size sizin vermiş olduğunuz sözler çerçevesinde destek verir ve daha sonra yetki sahibi olduğunuzda o verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz ne olur, uzun vadeli bir hükümet olamazsınız. Bu grupta partiler var mı? Var. Bu partiler sadece Türkiye’de değil, dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin başarılı olamamışlardır” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz darbe gecesi bu millet destan yazmıştır”

Bakan Elvan, 15 Temmuz’da milletin destan yazdığını belirterek, ana muhalefet partisini eleştirerek, “Ana muhalefet partisine bakın, milletin değerlerinden uzak. Milletin değerlerine sahip çıkan bir parti olsaydı son 13-20 yılda hiç olmazsa 21 puanlık bir artış olurdu. Demek ki sıkıntı, halka, halkın değerlerine sahip çıkmamak. İşte bizim en büyük değerimiz halkla bütünleşmemiz, halkın önceliklerini öncelikli kılmaktır. Biz ne söyledikse o sözümüzün arkasındayız. Bakınız, halka bütünleşen bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi. Birileri rahatsız oldu. Son 15 yılda Türkiye inanılmaz bir gelişme sağladı. Kalkınmada, inanılmaz, hayal bile edilemeyen işler yaptı. Peki ne yaptılar? Arkadaşlar, dikenli yollarla karşı karşıya kaldık. Yolumuza dikenler koydular, engeller koydular. Biz o engelleri aştık. Partimize elektronik muhtıra vermeye, partimizi kapatmaya kalktılar, 367 krizi çıkardılar, gezi, 17-25 ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Demokrasinin önünü kesici girişim. Ne yapmak istiyorlar? Yapmak istedikleri şu; milli irade eğer Türkiye’de hakim olursa, Türkiye’yi biz tutamayız artık. O kadar hızla gelişir o kadar büyük kalkınır ki, biz önüne geçemeyiz. Ama hiç biri başarılı olamadı. O gece, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile tüm milletimiz caddelere sokaklara döküldü ve demokrasimize sahip çıktınız. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir millet var. Tank, top, bomda, tüfeklerle vatandaşın üzerine gelecekler, eliniz çıplak, silah yok, iman gücünüz var ve onlarla mücadele edeceksiniz. Bunu dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz. Yegane ülke vardır, o da Türkiye’dir. 15 Temmuz darbe gecesi bu millet destan yazmıştır” diye konuştu.

“Afrin’i terörden arındırıp pırıl pırıl bir Afrin’e dönüştüreceğiz”

Elvan, şunları kaydetti:

“Afrin’de sadece PKK, PYD, DEAŞ değil, 7 düvele karşı mücadele ediyoruz. Orada yapılan tünelleri gördünüz, teröre verilen silahları gördünüz. Her hangi bir terörün sahip olamayacağı yapıyı gördünüz. Zannetmeyin ki, bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli. Ama Türkiye olarak biz Allah’ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Afrin’i terörden arındırıp pırıl pırıl bir Afrin’e dönüştüreceğiz. Ondan sonra burada yaşanan Suriyeliler ve diğerleri ülkelerine döneceklerdir. Biz asla sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Kim olursa olsun, kim ne derse desin. Biz ne dersek o olur, o olacak. Bu millet ne derse, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne derse o olacak. Bu birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı artırmamız gerek. Bizi diğer milletlerle karıştırmasınlar.”

“Aksaray inanılmaz bir gelişme yaşadı”

Aksaray’ın tarım ve hayvancılığından, sanayisinden bahseden Bakan Elvan, “15 yıl öce nasıl bir Aksaray vardı, bugün nasıl bir Aksaray var. Aksaray son 15 yılda inanılmaz bir gelişme yaşadı. Orta Anadolu’da en hızlı kalkınan, gelişen illerimizin başında gelir. 2002’de sadece 10 milyon dolarlık bir ihracat vardı, bugün 100 milyon doların üzerinde ihracata sahip olan bir Aksaray var. 2002’de tarımıyla, sanayisiyle, nispeten cılız ve rekabet gücü düşük bir Aksaray vardı. Bugün, rekabet gücü yüksek, uluslararası ölçekte üretim yapan birçok büyük firmaya üretim üssü olarak ev sahipliği yapan bir ilimiz. Hayvan sayısı itibari ile süt üretimi itibariyle baktığımızda son 5 yılda hayvan sayısı ve süt üretimi tam 3 kat arttı. Sanayi alanında baktığımızda sanayide de çok büyük gelişim ve değişim olduğunu görüyoruz. Aksaray’ımızı daha da güçlü kılmak, sadece Aksaray’ımızı değil, Orta Anadolu’da yer alan tüm illerimizi ikinci Marmara’ya dönüştürmek için çalışıyoruz. Komşu iller sizin rakibiniz değil, size güç katan ve sizin de onlara güç verdiğiniz iller olmalı. Siz birlikte olduğunuzda daha da güçleneceksiniz. Biz 15 yıl sonrasını düşünen bir partiyiz. Aksaray son 15 yılda 80 yılda yapılan yatırımdan fazla yatırım, daha fazla gelişme sağlamışsa bunun nedeni nedir. Geçmişte de siyasetçiler vardı, partiler vardı, hükümetler, siyasetçiler vardı. Peki, o insanlar Aksaray için bir şeyler yapmadılar mı? Son 15 yılda yapılan kadar hiçbir dönemde bir gelişme, kalkınma olmadı” ifadesini kullandı.

Programa, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, sivil toplum örgütü başkanları ve çok sayıda partili katıldı.