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Bakan Elvan: Arap ülkelerine ihracat 30 milyar doları aştı (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 12 saat önce

BAKAN ELVAN, ONKOLOJİ HASTANESİNİN TEMELİNİ ATTI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Onkoloji ünitesinin temel atma törenine Bakan Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile çok sayıda davetli katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yapılan onkoloji ünitesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bakan Lütfi Elvan yaptığı konuşmada, "Rektör Beye hastanenin ne gibi ihtiyacı olduğunu sorduk. Onkoloji ünitesinin olduğunu belirtmesi üzerine hemen hareket geçerek en kısa sürede buraya inşaatın yapılması için gerekli çalışmalar başlattık. 136 yatak kapasiteseli onkoloji ünitesi, 45 milyon liraya mal olacak. Bu ünite, hızla yapılacak çalışmaların ardından kasım ayında tamamlanarak hizmete girecek" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve beraberindekiler temeli attı.

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