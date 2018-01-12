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Bakan Elvan: Artık kendi kararını kendisi veren Türkiye var

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 13:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Artık kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye var" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Gençlik Kollarıyla Buluşma' etkinliğine katıldı. Burada gençler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Bakan Elvan, etkinlikteki konuşmasında, AK Parti gençliğinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Elvan, yanlarında 'gençlik ordusu'nun olması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtti. AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki mazlumların ve ezilenlerin de sesi olduğunu kaydeden Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için gecesini gündüzüne katarak, çalışıyor. Dünyada mazlum, mağdur olan kardeşlerimizin geleceği için dimdik ayakta durarak, kararlı ve hiçbir şekilde taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar, dışarıdakileri rahatsız ediyor. Dışarıdakilerin rahatsızlığı nedir biliyor musunuz? 'Ya biz şu Adalet ve Kalkınma Partisinden bir kurtulsak şu Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kurtulsak da biz istediğimizi, istediğimiz şekilde Türkiye'ye yaptırsak' diyorlar. Artık öyle bir hükümet, devlet yönetimi yok. Artık kendi kararını kendisi veren bir Türkiye var. Artık mazlumları, mağdurları düşünen, ülkenin geleceği için her türlü fedakârlığı yapacak olan bir Türkiye var. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. O güçsüz, zayıf, ne yapacağını bilemeyen yöneticiler yok artık. Bunlar, eski Türkiye ile karıştırıyorlar yeni Türkiye'yi. Artık Türkiye'yi Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle kimse durduramayacak. Sizler, bizler çalışacağız ve yolumuzu açtıkça açacağız. İlerledikçe ilerleyeceğiz."

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