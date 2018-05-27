Bakan Elvan: Başaramayacaklar

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Seçim kararı aldık, ekonomi üzerinden bizi vurmak için çalışmaya başladılar. Ne oluyor da dolarda yükseliş söz konusu? Başaramayacaklar" dedi.

Seçim çalışmaları için Mersin'e gelen Kalkırma Bakanı Lütfi Elvan, Serbest Bölge Gişeleri'nde konvoy eşliğinde karşılandı. AK Parti il binasına gelen Bakan Elvan, burada eşi Zeliha Elvan ile çıktığı otobüsten vatandaşlara seslendi. Elvan, "Türkiye'nin bekası ve geleceği için 24 Haziran'da seçim kararı aldık. Bununla birlikte dolar yükselme başladı. Ekonomi üzerinden bizi vurmak için çalışmaya başladılar. Türkiye'nin ihracatı iyi, yıllık yüzde 10 artış sağlamışız. Yüzde 1,5'luk bütçe açığımız var. Bu rakam gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 3,4,5,6, çıkabildiğiniz kadar çıkın. İhracat ve üretimimiz iyi. Tüm dış borçlarımızı toplayın, bizim borçlarımızın milli hasılaya oranı, gelişmiş ülkelerin oranından daha düşük. Ama ne oluyor da dolarda yükseliş söz konusu? Siz dik durdukça, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğunuz sürece bunlar da başaramayacaklar. Ekonomik alanda da başaramayacaklar" dedi.

24 HAZİRAN TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

24 Haziran seçiminin, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir seçim olduğunu ifade eden Elvan, "Bir Alman bakan geliyor. Hükümetin yetkilileri ile görüşmüyor, muhalefetle görüşüyor. İYİ Parti lideriyle görüşüyor. Neden görüşüyorlar? Kimin Türkiye üzerinde hesabı varsa, bunu bozacak olan sizsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkamayan dış güçler, içerideki iş birlikçileriyle Erdoğan'ı yıkma girişiminde bulunuyor. Onlara izin vermeyeceksiniz. Ülkenin çıkarını gözetmek önemli. Onlara gereken cevabı vermelisiniz kardeşlerim. Hem Cumhurbaşkanımızı başkanlık koltuğuna oturtacağız hem de mecliste güçlü bir Ak Parti'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

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