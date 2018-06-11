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Bakan Elvan: Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasındayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

KARAMAN'da konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ''Bugün sabah 2018 yılının ilk çeyreğine yönelik büyüme oranı açıklandı; 7,4 bir büyüme gerçekleştirdik.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ''Bugün sabah 2018 yılının ilk çeyreğine yönelik büyüme oranı açıklandı; 7,4 bir büyüme gerçekleştirdik. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldık'' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'da Pîrî Reis Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Türkiye'nin hızla büyüdüğünü ve büyümeye devam ettiğini ifade eden Bakan Elvan, 2018 yılının ilk çeyreğine göre 7,4 oranında büyüme gerçekleştiğini kaydetti. Gelişmekte olan ülkelerin 4 katı hızla büyüme gerçekleştiğini belirten Elvan, şöyle konuştu:

''Bugün sabah 2018 yılının ilk çeyreğine yönelik büyüme oranı açıklandı; 7,4 bir büyüme gerçekleştirdik. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldık. Bakıyorsunuz gelişmiş ülkeler, bu ilk çeyrekte yüzde 1,9 büyümüş, Avrupa 2,2 büyümüş. Gelişmiş ülkelerin 4 katı hızla büyüyen bir ülke. Koşuyoruz, onlar kaplumbağa hızıyla yürümeye çalışıyor, biz ise koşuyoruz. Niçin? Onları yakalamak için. Onları yakalayacağız ama bizim hedefimiz onların daha da ilerisi. Böyle bir süreçte, bize her türlü saldırıları, her türlü baskıları uygulamalarına rağmen 7,4 büyüdük. Bu büyümeye kalkıp, 'hormonlu büyüme' diyor. Hormonlu büyüme nasılsa? İhracatımız artıyor, otomobil, demir- çelik ve çimento üretimimiz artıyor. Nereye bakarsanız bakın, hep artıyor, yükseliyor. 7,4 büyüme; üretim yönüyle baktığımızda hem sanayi hem hizmet hem de tarım sektörünün büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz.''

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