HABER

Bakan Elvan hep birlikte Türkiye olacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedi.

Erol OKUR SİLİFKE(Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedi. Bakan Elvan, seçim çalışmaları kapsamında Silifke ilçesinde gitti. Bura da esnaf ziyareti eden Elvan, sorun dinleyin sohbet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret sırasında 24 Haziran seçimleri için de destek isteyerek, her şeyin daha güzel olacağını söyledi. Elvan, buradaki ziyaretinin ardından ilçedeki kooperatif yöneticileri ile bir araya geldi. 'GELİN TÜRKİYE İÇİN OY VERİN' Kamyoncular Kooperatifi önünde partili vatandaşlara seslenen 24 Haziran seçimleri önemli bir seçim. Sadece siyasi bir mesele olarak görmeyin. İstiklalimiz, istikrarımız için çok önemli. Bize şu anda Atlantik ötesinden, Avrupa'dan Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'mize saldıranlar var. Ana muhalefet olmak üzere karşı ittifaka, yeni Cumhurbaşkanı adaylarına yine onların gazetelerinde Amerika'da, değişik ülkelerde methiyeler düzenler var. PYD'yi, YPG terör örgütünü kim destekledi Amaç apaçık ortada. O zaman biz kendimize sahip ülkemize, milletimize sahip çıkacağız. Burada değişik siyasi partilere oy veren kardeşlerim olabilir. Geçmiş zamanlarda bizimle olmayan kardeşlerimiz olabilir. Onlara da buradan şunu söylüyorum, gelin Türkiye için oy verin. HDP ile kol kola girenlere oy vermeyin konuştu.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Bakan Tüfenkci: Türkiye'de muhalefet problemi var Bakan Tüfenkci: Türkiye'de muhalefet problemi var 
Başbakan Yıldırım, imar barışı için belediyeye başvuranların işlemini yaptı (2)Başbakan Yıldırım, imar barışı için belediyeye başvuranların işlemini yaptı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.