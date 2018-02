Bakan Elvan: “Kim ne yaparsa yapsın Türkiye hiçbir şekilde terörle mücadeleden vazgeçmeyecek”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, kim ne yaparsa yapsın Türkiye’nin hiçbir şekilde terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, “Bu mesele bir milli mesele olduğu kadar bir insanlık meselesidir” dedi.

Başkent’te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un organizesinde, Estergon Kalesi’nde, ‘Konyalılar Buluşması’ programı düzenlendi. Konya Tanıtım Filmi’nden sonra bir konuşma gerçekleştiren Kalkınma Bakanı Elvan, “Burada Konya’nın doğusundan batısına her ilçesinden her köşesinden kardeşlerimiz var. Bugün burada çok sayıda üst düzey bürokrat var. Bir taraftan bu toprakların en özgün şehrine, Başkentler Başkenti Konya’ya aidiyetimizi muhafaza ederken bir yandan da her türlü mahrumiyet ve zorlukla boğuşarak okuduk, çalıştık ve çaba sarf ederek devletimize ve milletimize faydalı olacak önemli yerlere geldik. Her birini dinleseniz onların ne tür zorluklardan geçtiğini saatlerce heyecanla dinleyeceksiniz. Her birimiz bu sıkıntılardan geçtik. Bizler hiçbir zaman Hz. Mevlana’nın şehrine aidiyetimizden taviz vermedik. Aksine, bu değerlerin bu yüce şuurun kolektif bir şuara dönüşmesi, birlik hayatımızın zenginleştirmesi için üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İşte bu buluşma bu şuuru taşıdığı için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.