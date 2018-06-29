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Bakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamaz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

MAZBATASINI ALDI Milletvekili genel seçiminde AK Parti'den Mersin milletvekili seçilen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan'dan aldı.

Bakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamaz (2)

MAZBATASINI ALDI

Milletvekili genel seçiminde AK Parti'den Mersin milletvekili seçilen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan'dan aldı.
Bakan Elvan ile birlikte AK Parti'nin Mersin listesinden vekil seçilen Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ile Hacı Özkan da mazbatalarını aldı. Bakan Elvan, Mersin Adliyesi'ndeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda düzenlenen mazbata töreninde konuştu. İl ve ilçe seçim kurullarının görevlilerine teşekkür edip, vekil seçilenlere başarı dileyen Elvan, "Birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayan İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Bey'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Mazbata töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamaz (2)

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