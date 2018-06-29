HABER

Bakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:39 | Son Güncelleme

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türk milletinin kandırılamayacağını belirterek, "Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz.

Bakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamaz

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türk milletinin kandırılamayacağını belirterek, "Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz. Her basiret bağlanır ama milletin basireti asla bağlanamaz" dedi.
Mersin'de düzenlediği toplantıda seçim sürecindeki çalışmaları nedeniyle il ve ilçe teşkilatındaki üyelere teşekkür eden Bakan Elvan, seçimlerinde kişilerin yaptığı tercihlere saygı duyduklarını söyledi.
Farklı siyasi görüşteki insanların kazanılabileceğini ifade eden Elvan, "Bu inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.6 oy alsa da, bütün ülkemizin, 81 milyon milletimizin, Türkiyemizin cumhurbaşkanıdır. Güçlü Türkiye'yi inşa ederken, hiçbir şekilde küskünlüğe, kırgınlığa ve dargınlığa mahal vermeden aynı inançla, aynı hasretle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
Türk Milleti'nin kandırılamayacağının altını çizerek, yeni dönemde, hizmetlerin, yatırımların ve projelerin devam edeceğini dile getiren Elvan, şöyle devam etti:
"5 yıl süre içerisinde daha çok çalışarak, 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. Her göz boyanır ama milletin gözü asla boyanmaz. Her basiret bağlanır ama milletin basireti asla bağlanamaz. Kollektif şuur hata yapmaz. Milletimizin basireti, şuuru, değerleri ve hassasiyeti bizim için yegane dayanak noktasıdır. Yaratılanı, yaratandan ötürü severek, milleti yaşatmayı devleti yaşatmanın bir esası bilerek yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Teşkilatın her kademesinde görev alan kardeşlerimize, yüreğini ortaya koyan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

Bakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamazBakan Elvan: Milletin gözü boyanmaz, basireti bağlanamaz

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
CHP Adana İl Başkanı Kozay: Şehit cenazelerinde tam kadro yer alacağızCHP Adana İl Başkanı Kozay: Şehit cenazelerinde tam kadro yer alacağız
AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklamasıAK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması

AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!

Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!

Süleyman Soylu'ya kötü haber!

Süleyman Soylu'ya kötü haber!

Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.