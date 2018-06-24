Bakan Elvan oyunu kullandı

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Mersin'de kullandı.
Oyunu kullanmak üzere beraberindeki AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve bazı partililer ile Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giden Elvan, burada bahçedeki vatandaşlarla selamlaştı.
Daha sonra oyunu vereceği 1186 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Elvan, sandık görevlilerine başarılar diledi.
Elvan, oyunu kullandıktan sonra okul çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye için çok önemli bir gün. Demokrasimizin, istikrarımızın daha da güçleneceği bir dönem olacağını düşünüyorum. 50 milyonun üzerinde seçmenimiz bugün özgür bir şekilde sandıklara gidip oylarını kullanıyorlar. Ben burada tüm siyasi partilerimize de başarılar diliyorum." dedi.
Seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Bakan Elvan, şöyle konuştu:
"Türkiye büyük ve güçlü bir devlet. İnşallah bu seçimle birlikte büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Hepimize, tüm siyasi partilerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bugün bir demokrasi bayramı ve şöleni var. Bunu tüm siyasi partilerimiz birlikte kutluyorlar, milletimiz kutluyor."
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