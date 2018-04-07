Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2017 yılında rekor denilebilecek bir büyüme performansı gösterdiklerini söyledi. 11. Kalkınma Planı’nın 2019-2023 yıllarını kapsayacağını belirten Bakan Elvan: "Büyüme politikamız kalıcı, kapsayıcı ve yürütülebilir bir büyüme olacak. Biz 2017 yılında nasıl tüm dünyayı şaşırtmışsak, tüm dünyadaki uluslararası kuruluşların tahminlerini alt üst etmişsek, 2018 yılında da bu performansımızı göstermeye devam edeceğiz" dedi.
11. Kalkınma Planı Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı, Mersin’de bir otelde gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Akdeniz bölgesinde bulunan 7 ilden vali ve vali yardımcıları ile davetlilerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Elvan, 11’inci Kalkınma Planı’nın 2019-2023 yıllarını kapsayacak bir plan olduğunu söyledi. Planın Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında biteceğini kaydeden Elvan, "11’inci Kalkınma Planımızı geçmiş planlardan biraz daha farklı bir yöntemle hazırlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi geleneksel olarak, kalkınma planı hazırlık çalışmaları yapılır. Bunlarla ilgili özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları oluşturulur ve bu özek ihtisas komisyonlarında kendi alanında bilgi sahibi, uzman deneyimli olan üniversite öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlar yetkilileri katılır. Bu özel ihtisas komisyonlarından çıkan neticeler, bir anlamda kalkınma planının özünü teşkil eder. Bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 3 bin 500 öğretim üyemiz, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz bu çalışmalara katıldılar, raporlar hazırladılar ve bakanlığımıza sundular. Ama biz bunların ötesinde katılımcıları daha da artırmak adına ilave bazı çalışmalar yaptık. Biraz önce kısaca değinildi. 81 ilimizin her bir ilinde 3 ayrı toplantı olmak üzere kadınlara yönelik bir program düzenledik. Kadınlarımızın plan ve düşüncelerini aldık. İllerin öncelikleri nelerdir onları almaya çalıştık. Gençlerimizle her ilde toplantılar gerçekleştirdik. Son olarak da her ilimizde sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 bin kişinin sadece bu kapsamda katılımını sağladık" diye konuştu.
Çalışmalar kapsamında her bir bakanlık yetkilileri ile de bir araya gelindiğini belirten Elvan, "14-15 saat süren uzun süreli toplantılar gerçekleştirildi. Her bir bakanlığımızın planda yer almasını istediği öncelikler tespit edilmeye çalışıldı. Bir başka çalışmamız, vatandaşlarımızın da plana katılmasını arzu ettik ve bu çerçevede, bakanlığımızın web sitesinde kalkınma planımıza katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızın da görüşlerini, düşüncelerini aldık. Bugüne kadar da 20 binin üzerinde vatandaşımız çok kapsamlı bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini bize aktardı. Son olarak bölgesel toplantılar gerçekleştirelim dedik. 7 coğrafi bölgemizde yine benim katılımımla toplantılar gerçekleştirdik. 7 coğrafi bölgemizde belediyelerimiz, valilerimiz, meslek odası başkanlarımızla bir araya gelelim ve onların da düşüncelerini alalım istedik. Bu kapsamda bugün Akdeniz Bölgesinin toplantısını burada gerçekleştiriyoruz. Bu bölgesel düzeyde beşinci toplantımız. İnşallah önümüzdeki hafta Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Diyarbakır’da olacağız ve Orta Anadolu bölgesi toplantımızı da 10 gün içerisinde tamamlayıp, planla ilgili yazım aşamasına geçeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı tüm valilerimize, rektörlerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"Kararlı bir şekilde büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz"
Türkiye’nin 2013 yılından itibaren zaman zaman zorlu süreçler geçirdiğinin altını çizen Elvan, "Özellikle büyümemizin, gelişmemizin önüne bazı setler çekilmeye çalışıldı. Ama kararlı bir şekilde büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yapacak olursam, rekor denilebilecek bir büyüme performansı gösterdik. Yüzde 7.4’lük bir büyüme performansı gerçekleştirdik. İhracatta çift haneli büyümeyi sağladık. Kapasite kullanım oranlarımız oldukça yüksek seviyeye çıktı. Yüzde 80’ler seviyesine çıktı. 2016 yılında yaşamış olduğumuz sıkıntılar turizm sektörünü önemli ölçüde etkilemişti. Turizm sektöründe ciddi bir canlanma başladı. Genel hatlarıyla bakacak olursak, 2017 yılı bizim açımızdan oldukça başarılı bir yıl oldu. Büyümenin kompozisyonuna baktığımızda oldukça kapsayıcı ve sağlıklı bir büyüme olduğunu görüyoruz. Yatırımların büyümeye önemli bir katkı sağladığını görüyoruz ve ihracatın yine büyümeye önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Hemen hemen her sektörde büyüme gerçekleşmesi 2017 yılında büyümemizin oldukça sağlıklı gittiğini göstermektedir. 2018 yılına geldiğimizde ise yıla iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Ocak ayında sanayi sektöründeki endeksimiz yüzde 12 arttı. Çarklar dönmeye devam etti, kapasite alanımız yüksekliği muhafaza etti ve ilk üç ayda ihracatımızda yüzde 9’luk bir artış gerçekleşti. İlk kez 160 milyar doları geçerek, ihracatımızda 160.4 milyar dolara ulaştık ve inşallah 2018 yılında da ihracatımızda rekor kurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"2017 yılında nasıl tüm dünyayı şaşırtmışsak 2018’de aynısı olacak"
Orta vadeli programlarında 5,5’lik büyüme hedefini koruduklarını vurgulayan Elvan, "Orta vadeli programımızda yine yer alan hususları teker teker hayata geçiriyoruz. Ama buradan şunu da zikretmek istiyorum, Özellikle dışarıdan, ülke ekonomimizi kötü göstermeye çalışan, siyasi ve taraflı bazı yorumların yapıldığını görüyoruz. Türkiye ekonomisinin üzerinde kara bulutlar estirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Biz büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam edeceğiz. Büyüme politikamız, kalıcı, kapsayıcı ve yürütülebilir bir büyüme olacak. Biz 2017 yılında nasıl tüm dünyayı şaşırtmışsak, tüm dünyadaki uluslararası kuruluşların tahminlerini alt üst etmişsek, 2018 yılında da bu performansımızı göstermeye devam edeceğiz. Bizim hükümetimiz bugüne kadar ekonomi alanında inanılmaz başarılara imza attı. Devasa projeleri hayata geçirdi. Hep vatandaşın önceliği bizim önceliğimiz oldu. Bu anlayışla büyüme devam edeceğiz. 11’inci Kalkınma Planına dönecek olursak, burada sizden beklentimiz kısaca şu, birincisi planda yer almasını istediğiniz hususlar nelerdir. Bu nasıl bir plan olması. Planın başarısı için neler yapmalıyız. Tam olarak da Akdeniz bölgesini ilgilendiren, Akdeniz bölgesi için yer almasını istediğiniz projeler nelerdir. Sizlerin bu çerçevede görüşlerini almak istiyoruz" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.
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