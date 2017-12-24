Bakan Elvan: Son 15 yılda Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor (2)

BOZYAZI İLÇE KONGRESİNE KATILDI
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mut ilçesinin ardından partisinin Bozyazı İlçe Teşkilatı 6'ncı Olağan Kongresine katıldı. Tek listeyle girilen kongrede Kerim Ataş, ilçe başkanlığına seçildi. Bozyazı Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongrede partililere seslenen Bakan Elvan, Kudüs konusunda Filistin'in arkasında olduklarını söyledi. ABD'nin tehditlerine rağman BM Genel Kurulu'nda 128 ülkenin Filistin'in arkasında durduğunu hatırlatan Bakan Elvan, "Bununla gurur duyduk. Çünkü bunun öncülüğünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır" dedi.
Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), (DHA)
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