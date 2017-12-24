Bakan Elvan: Son 15 yılda Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye'ye karşı saldırılar, neden artıyor? Çünkü son 15 yılda Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor. Millet ne diyorsa siz ne diyorsanız iktidar, onu yapıyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Elvan'a AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Yılmaz Tezcan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile teşkilat başkan yardımcısı Ahmet Koca da eşlik etti. Kongrede partililere seslenen Bakan Elvan, "Bize karşı saldırılar neden artıyor, diye düşündünüz mü? Bir düşünün. Acaba Türkiye'ye karşı saldırılar, neden artıyor? 'Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, kalkınmasından neden rahatsızlar?' diye kendi kedimize bir soralım. Cevabı çok açık; çünkü son 15 yılda artık Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor. Millet ne diyorsa siz ne diyorsanız iktidar, onu yapıyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Dışarıdakiler, milli iradenin hakim olmasını istemiyorlar. Suudi Arabistan ile yaptıklarını gördünüz değil mi? Talimatı verdiler; kendi kardeşlerini, kendi ailelerinin bireylerini hapishaneye attılar" diye konuştu.