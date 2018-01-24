Bakan Elvan: Terör yuvalarını dağıtırken ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz

Toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin'de terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonların taviz vermeden devam edeceğini söyledi. Bakan Elvan, "Sınırımızın ötesinde olumsuz olaylar yaşandı ve yaşanıyor. Terörle mücadeleden taviz vermeden bölgemizde hiçbir karışıklık, hiçbir istikrarsızlık kalmayıncaya kadar ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Ulusal güvenliğimizi, istikrarımızı tehdit eden her unsurla sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlattık. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte kararlı şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Bu tehditler ortadan kalkıncaya dek kimin ne dediğine bakmadan temizlik yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TTYD üyeleri, turizm sektörünün yıllık değerlendirmesini yapmak, çalışmaları hakkında bilgi aktarımında bulunmak için Grand Hyatt Otel'de gerçekleşen geleneksel yemekte bir araya geldi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Alman Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Michael Frenzel'in ana konuşmacı olarak katıldığı toplantıya TTYD Başkanı Oya Narin ev sahipliği yaptı. Yarın başlayacak EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı öncesi turizm sektörünün bileşenlerini bir araya getiren yemekte 2017 yılında Türkiye turizminin geldiği nokta ve 2018 hedefleri konuşuldu.

"OPERASYONA RAĞMEN BORSAMIZ REKOR KIRDI"

Operasyonların ekonomiyi olumsuz etkileyeceği yönünde tartışmaların yaşandığını söyleyen Bakan Elvan, "Ekonomimiz aynı ordumuz gibi sapasağlam ve güçlüdür. Terör yuvalarını dağıtırken diğer yandan ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. Devam eden bu operasyona rağmen borsamız rekor kırdı. 2018 yılında da büyüme performansımızı göstermeye devam edeceğiz. Yatırımcılarımıza desteklenmesi konusunda her türlü desteği vereceğiz. Hedefimiz yatırım, üretim ve ihracat" diye konuştu.

2018 yılının Türkiye ekonomisi açısından canlı bir yıl olacağını belirten Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"2018 yılında hem turist sayısı itibariyle hem ihracatımız yönüyle rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Hükümet olarak 'Zeytin Dalı Operasyonuna' yönelik de hazırlıklarımızı yapmıştık. Kullanılan mühimmatın önemli bölümü yerli üretim. Bu da maliyetimizi en aza indiren bir faktör. Harekatın piyasaya etkisi yok denecek kadar sınırlı. Türkiye Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha güvenli bir ülke konumundadır. Alman dostlarımızın 2018'de daha fazla gelmesini bekliyoruz. Almanya turist sayısı itibariyle Türkiye'de hep önderlik yapmıştır. Ancak geçen yıl ilk sırayı Rusya'ya kaptırdı. İnanıyorum ki 2018'de Almanya yine ilk sıraya oturacaktır."

Konuşmasının ardından Bakan Elvan'a TTYD Başkanı Oya Narin tarafından plaket takdim edildi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Lütfi Elvan'ın salona gelişi

-Salondan detaylar

-Lütfi Elvan'ın kürsü konuşması

-Plaket takdimi