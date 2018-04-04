Bakan Elvan: “Terörle mücadelemiz, gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Afrin’e karşı bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Teröristler ve terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bu bile gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Ama biz, onların dediklerini değil, vatandaşlarımızın dediklerini yapıyoruz” dedi.

2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı Hazırlıkları İçin Samsun’a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, toplantının ardından makam ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret eden Elvan, burada açıklamalarda bulunduktan sonra AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman’ı makamında ziyaret ederek gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

“Terörle mücadelemiz, gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor”

Türkiye’nin birçok alanda savaş verdiğinin ifade eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. Biz, kendi görev ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Kendi inandıklarımız çerçevesinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle bugüne kadar nasıl başarılı olmuşsak, 2019’da da hem yerel yönetim seçimlerinde hem de genel ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar başarılı olacağız. Bu başarımızı da tüm dünyaya ilan edeceğiz. 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Herkes ülkemize saldırıyor. Türkiye’mize saldırıyor. Afrin’e karşı bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Teröristler ve terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Bu bile gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Ama biz, onların dediklerini değil, vatandaşlarımızın dediklerini yapıyoruz. Onların doğruları bizim doğrularımız anlamına gelmiyor. AK Parti iktidarlarının en büyük farkı, kendi kararını kendi veren ve halkıyla bütünleşen bir parti olmasıdır. Birilerinin telkinleriyle, yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değiliz. Biz, ‘vesayet odaklarını ortadan kaldıracağız’ dedik. Artık bizim anlayışımızda vesayet yok. Halk ne diyorsa o. Birçok STK’lar basında bile şunu kullanmıştır: ‘Biz, hükümetler kurar, hükümetler indirirdik’ ifadesini kullanmışlardır. Bunların hepsi geride kaldı. Gerçek anlamda halk ne diyorsa o olacaktır” diye konuştu.