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Bakan Elvan: "Türkiye büyüdükçe büyümeye güçlendikçe güçlenmeye devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin terörle mücadele etmesine rağmen büyüyen bir ekonomisinin olduğunun altını çizerek, "Biz bir taraftan Afrin’de PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz, diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin terörle mücadele etmesine rağmen büyüyen bir ekonomisinin olduğunun altını çizerek, "Biz bir taraftan Afrin’de PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz, diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bunun başka bir örneği var mı?" dedi.
Bakan Elvan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli’de, cuma namazı sonrası Bayramyeri’nde esnaf ve vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Bakan Elvan, ardından partisinin il başkanlığını ziyaret ederek burada partililere hitap etti.
Toplantıda ekonomi ve AK Parti’nin çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, Türkiye’nin büyüdükçe büyümeye ve güçlendikçe güçlenmeye devam ettiğini vurguladı. Bakan Elvan, teröre rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne değinerek, "Biz bir tarafta Afrin’de PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz, diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bunun başka bir örneği var mı? Hem teröre karşı mücadele veriyoruz hem de ekonomimizi, büyüttükçe büyütüyoruz, güçlendirdikçe de güçlendiriyoruz. 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde Türkiye yüzde 11,1’lik büyüme performansı ile dünyanın o çeyrekte en hızlı büyüyen ülkesi konumuna geldi. Yine Çin ve Hindistan ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesiyiz. Bize ‘bunu nasıl başarıyorsunuz?’ diye soruyorlar. Biz başarıyoruz çünkü biz milletimiz ile birlikteyiz. Milletimizin önceliği partimizin önceliği ve milletimizin önceliği hükümetimizin önceliği. Milletimizin derdi hükümetimizin derdi, milletimizin refahı ülkemizin refahı bizim anlayışımız bu. Biz bugüne kadar bu anlayış içerisinde hareket ettik. Allah’ın izni ile de bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Milletin değerlerinden uzak bir parti 15 seneden beri yerinde sayıyor"
Bakan Elvan, AK Parti’nin milletin değerlerine sahip çıkan bir parti olduğunu ve bundan dolayı da diğer partilerden ayrı olduğunu ifade etti.
Ana muhalefet partisinin milletin değerlerinden uzak olduğunu ve millet ile bütünleşemediğini söyleyen Bakan Elvan konuşmasını şöyle tamamladı:
"Biz köklerimizi milletimizden alıyoruz. Biz değerlerimize sahip çıkıyoruz. Milletin değerlerinden uzak partiler, bakınız ana muhalefet partisine. Milletin değerlerinden uzak bir parti 15 seneden beri yerinde sayıyor, kaplumbağa hızında bile yürümüyor yerinde sayıyor. Neden? 15 sene ana muhalefet partisi olacaksın hiçbir gelişme gösteremeyeceksin. Çünkü milletin değerlerinden uzak. Çünkü onlar millet ile bütünleşmeyen ve kaynaşmayan bir yaklaşım içerisindeler. İşte bizim partimizin farkı bu, diğer partilerden farkı bu. Onun için bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Milletimizin üzerinde son derece hassasız. Bu yönde de çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük ve bundan sonraki süreçte de inşallah sürdüreceğiz"”
Bakan Elvan, konuşmasının ardından Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın toplantısına katılmak üzere il başkanlığından ayrıldı.

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