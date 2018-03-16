Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin terörle mücadele etmesine rağmen büyüyen bir ekonomisinin olduğunun altını çizerek, "Biz bir taraftan Afrin’de PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz, diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bunun başka bir örneği var mı?" dedi.

Bakan Elvan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli’de, cuma namazı sonrası Bayramyeri’nde esnaf ve vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Bakan Elvan, ardından partisinin il başkanlığını ziyaret ederek burada partililere hitap etti.

Toplantıda ekonomi ve AK Parti’nin çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, Türkiye’nin büyüdükçe büyümeye ve güçlendikçe güçlenmeye devam ettiğini vurguladı. Bakan Elvan, teröre rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne değinerek, "Biz bir tarafta Afrin’de PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz, diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bunun başka bir örneği var mı? Hem teröre karşı mücadele veriyoruz hem de ekonomimizi, büyüttükçe büyütüyoruz, güçlendirdikçe de güçlendiriyoruz. 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde Türkiye yüzde 11,1’lik büyüme performansı ile dünyanın o çeyrekte en hızlı büyüyen ülkesi konumuna geldi. Yine Çin ve Hindistan ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesiyiz. Bize ‘bunu nasıl başarıyorsunuz?’ diye soruyorlar. Biz başarıyoruz çünkü biz milletimiz ile birlikteyiz. Milletimizin önceliği partimizin önceliği ve milletimizin önceliği hükümetimizin önceliği. Milletimizin derdi hükümetimizin derdi, milletimizin refahı ülkemizin refahı bizim anlayışımız bu. Biz bugüne kadar bu anlayış içerisinde hareket ettik. Allah’ın izni ile de bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.