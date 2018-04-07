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Bakan Elvan: “Türkiye terörle mücadele ediyor, Kılıçdaroğlu ’Afrin’e girmeyin’ diyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

MERSİN (İHA)

MERSİN (İHA)

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