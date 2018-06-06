HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 20:56 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE İLE TÜRKİYE'YE KARŞI OLANLARIN SEÇİMİ' Mersin'in Erdemli ilçesinde ziyaretlerde bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a Kaymakam Avni Kula da eşlik etti.

Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)

'TÜRKİYE İLE TÜRKİYE'YE KARŞI OLANLARIN SEÇİMİ'
Mersin'in Erdemli ilçesinde ziyaretlerde bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a Kaymakam Avni Kula da eşlik etti. Narenciye ve meyve paketleme tesislerini gezen Elvan, tesis çalışanları ile tek tek tokalaştı. Ardından Elvanlı Mahallesi'ndeki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Elvan, çevre mahallelerden gelen muhtar ve vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyerek çözüme kavuşturma sözü verdi. Konuşmasında seçim vurgusu yapan Elvan, "Türkiye ile Türkiye'ye karşı olanların seçimi olacak. Ülkemizin kalkınmasını istemeyen dış güçler boşuna uğraşıyor. Bu millet kendine hizmet edeni biliyor ve en güzel cevabı da 24 Haziranda sandıkta verecektir." dedi.
Konuşmasının ardından Elvan, iftar programına katılmak üzere Mersin'e hareket etti.

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA) -

FOTOĞRAFLI

Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Bakan Özhaseki, 'Yapı Kayıt Belgesi' detaylarını açıkladıBakan Özhaseki, 'Yapı Kayıt Belgesi' detaylarını açıkladı
Muharrem İnce: 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağım (2)Muharrem İnce: 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağım (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.