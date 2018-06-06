Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (2)

'TÜRKİYE İLE TÜRKİYE'YE KARŞI OLANLARIN SEÇİMİ'
Mersin'in Erdemli ilçesinde ziyaretlerde bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a Kaymakam Avni Kula da eşlik etti. Narenciye ve meyve paketleme tesislerini gezen Elvan, tesis çalışanları ile tek tek tokalaştı. Ardından Elvanlı Mahallesi'ndeki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Elvan, çevre mahallelerden gelen muhtar ve vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyerek çözüme kavuşturma sözü verdi. Konuşmasında seçim vurgusu yapan Elvan, "Türkiye ile Türkiye'ye karşı olanların seçimi olacak. Ülkemizin kalkınmasını istemeyen dış güçler boşuna uğraşıyor. Bu millet kendine hizmet edeni biliyor ve en güzel cevabı da 24 Haziranda sandıkta verecektir." dedi.
Konuşmasının ardından Elvan, iftar programına katılmak üzere Mersin'e hareket etti.
Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA) -
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