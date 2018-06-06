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Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

BAKAN ELVAN: SAVUNMA SANAYİSİNE KADINLARIMIZ ÖNCÜLÜK EDECEK Mersin programının son kısmında, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi iftarına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgeleri'nden sonra savunma sanayisine de kadınların öncülük edeceğini söyledi.

Bakan Elvan, Türkiye'nin ilk Genç Girişimci Merkezi'ni açtı (3)

BAKAN ELVAN: SAVUNMA SANAYİSİNE KADINLARIMIZ ÖNCÜLÜK EDECEK
Mersin programının son kısmında, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi iftarına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgeleri'nden sonra savunma sanayisine de kadınların öncülük edeceğini söyledi.
Bir otelde düzenlenen programa Elvan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek ve davetliler katıldı.
İş kadınları için bir takım önerilerin olduğunu dile getiren Elvan, ''Mersin'de savunma sanayine yönelik organize sanayi bölgesi kurma önerileri var. 'Ben de sonuna kadar arkanızdayım' dedim. İnşallah bu adımı da birlikte atacağız. Tarımsal ürün işleme OSB'den sonra savunma sanayisine yine kadınlarımız öncülük edecek. İş kadınlarımızın öncülüğünde yeni bir OSB'yi gerçekleştireceğiz. Farklı siyasi görüşlerden olabiliriz. Farklı boydan, farklı soydan olabiliriz. Farklı tercihlerimiz olabilir ama 24 Haziran'da kararınız ne olursa olsun, her zaman başımızın üstünde olacaktır'' dedi.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan ve iş dünyasından proje teklifleri aldığını ifade eden Elvan, ''Öneriler alıyorum. Hepsine kapımız açık. Tarsus bölgemizde ciddi bir sanayi hamlesi başlattık. Kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki, '6 organize sanayi bölgesinde 7 bin kardeşimizi iş ve aş sahibi yapacağız'. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve önemli mesafeler kat ettik. Türkiye'de en fazla yatırım yapma talebi olan yerlerin başında geliyor Mersin. Şu anda 250 civarında yatırımcı, yatırım yeri tahsisi için bekliyor. 33 yatırımcıya yer tahsisini hemen yapıyorlar, yatırımlarını yapmaya başlayacaklar. 250 civarında bekleyen yatırımcımız var. Bunlara da Gıda İhtisas OSB'de, onun da kamulaştırma kararını çıkardık. 50 milyon liralık kamulaştırma için ödenek tahsis ettik'' diye konuştu.
Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

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