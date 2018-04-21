Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, üniversitelerin, ülkemizin gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘İTÜ Altın Arı’ ödül törenine katıldı. Üniversite yönetimi tarafından ödüle layık görülen Kalkınma Bakanı Elvan ödülünü İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’dan aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen ödül törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yanı sıra üniversitede görevli öğretim üyeleri katıldı. Mezunu olduğu İTÜ tarafından ‘İTÜ Altın Arı’ ödülüne layık görülen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan,’’ 20 yıldır Altın Arı Ödülleriyle, kendi ocağına hizmet eden, İTÜ’ye destek verenlere bir anlamda vefa gösteriyorsunuz. Buradan açıkça ifade ediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Lütfi Elvan’a bir vefa borcu yoktur. Lütfi Elvan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bir vefa borcu vardır. Bu borç ödenecektir, ödemekle de bitecek bir borç değildir’’ ifadeleri kullanarak duygularını dile getirdi.

Üniversitelerin ülkenin kalkınmasında çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Elvan, "Son 15 yıldır, Türkiye gerçekten çok önemli bir gelişme, kalkınma performansı göstermektedir. Bu ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında üniversitelerimizin çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Özellikle İTÜ gibi köklü üniversitelerimizin bu anlamda gelişmemize, kalkınmamıza çok ciddi katkılar sağladığını biliyorum. Geçen yıl yapmış olduğum ziyarette, İTÜ’nün araştırma ve geliştirme anlamında neler yapıldığını ve özellikle geliştirilen projeler sayesinde teknokentte çok önemli çalışmalar yapıldığını müşahede ettim. Bildiğim kadarıyla 1 milyar doların üzerinde bir ihracat seviyesi noktasındayız. Sanıyorum ki bu rakamla üniversiteler arasında ilk sırayı alıyor. Bu yönüyle üniversitemizle gurur duyuyoruz. 6550 sayılı kanunla alt yapı araştırmaları merkezlerini akredite ediyoruz. İnşallah bu yıl İTÜ’den en az 1 merkezi akredite edilmesini ben canı gönülden arzu ediyorum. Bu merkezlerin akredite edilmesiyle birlikte çok rahat bir şekilde şirket kurmaları, istediği ücrette eleman çalıştırabilmeleri, kendisi şirket kurabildiği gibi başka şirketlere ortak olabilmeyi mümkün olacak. Çok daha esnek bir çalışma modeli ortaya çıkacak’’ şeklinde konuştu.