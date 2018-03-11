Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Türkiye’nin küresel bir güç olmasını dünyada söz sahibi olmasını istemiyorlar. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz” dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Niğde’de AK Parti Siyaset Akademisine katıldı. 4 Hafta sürecek olan siyaset akademisinde ilk dersi veren Kalkınma Bakanı Elvan, Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı konuşmada,“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum’’ dedi.

Türkiye’nin yedi düvele karşı mücadele verdiğini kaydeden Bakan Elvan, "Türkiye artık hem bölgesinde hem de küresel ölçekte büyük bir güç olan bir ülkedir. Onun için daha çok çalışmak zorundayız. Türkiye büyüdükçe Türkiye ile uğraşan ülke sayınsının arttığını görüyoruz. Türkiye’nin küresel bir güç olmasını dünyada söz sahibi olmasını istemiyorlar. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Terör örgütlerine onca silahı ne için veriyorlar? O gelişmiş silahları kimin için veriyorlar. DEAŞ PKK ya bazı bölgeleri verecek, sen DEAŞ’ ı konvoylarla oralara gönderecek ve sen diyeceksin ki, PYD ye DEAŞ’a karşı mücadele veriyor. Hadi oradan, hadi oradan. Biz sizi biliyoruz. 15 Temmuz tüm dünyaya bir ilk, başka bir örneği yok. Türkiye’ye darbe yapmak isteyenler, bölmeye çalışanlar, parçalamaya çalışanlar, FETÖ’cüleri kullananlar ve onlarla işbirliği yapan ülkeler rahatsız oldular. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Türkiye güçlenecek büyüdükçe büyüyecek. Ama biz daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz daha çok dayanışma içerisinde olmalıyız. Zaman birlikte daha güçlü olma zamanıdır. Bu gücümüzü daha da büyütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, ‘‘Öyle siyasetçiler vardır ki, halkın görüşünü düşüncesini dikkate almadan askeri güç ile yönetimi ele geçirmiştir. Geçmişte ülkemizde de darbeler olmuştur. Milletle kaynaşmak çok önemlidir. İşte Millete rağmen siyaset yapanların sonucunu görüyoruz. İktidara geliyor bazıları milletimizi küçümserler. ‘Cahildir, köylü adam bunlar ne anlar’ gibi sözler kullanır. Dolayısıyla bu milleti yönlendirelim şekillendirelim derler ama bu partiler başarılı olamazlar" dedi.

İlk dersi veren Bakan Elvan’a Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Rifat Özkan ve İl Başkanı Mahmut Peşin, alçıdan yapılmış Niğde kolajı hediye etti. Katıldığı toplantının ardından Niğde Valiliğine ziyaret eden Bakan Elvan, burada Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’le görüştü.