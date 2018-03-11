HABER

Bakan Elvan: Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz, dayanışma içinde olmalıyız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 19:13 | Son Güncelleme

'MAŞAYI TUTANLAR, KUKLAYI OYNATANLAR BELLİ' Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ''Zannetmeyin ki bu terör örgütleri sahipsiz.

Bakan Elvan: Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz, dayanışma içinde olmalıyız (2)

'MAŞAYI TUTANLAR, KUKLAYI OYNATANLAR BELLİ'
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ''Zannetmeyin ki bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli; ama Türkiye olarak Allah’ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz'' dedi.
Kalkınma Bakanı Elvan, Niğde'deki programının ardından Aksaray'a geçerek, AK Parti tarafından Endüstri Meslek Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen 'Siyaset Akademisi' programına katıldı. Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, ''Ana muhalefet partisine bakın, milletin değerlerinden uzak. Milletin değerlerine sahip çıkan bir parti olsaydı son 13- 20 yılda hiç olmazsa 21 puanlık bir artış olurdu. Demek ki sıkıntı halka, halkın değerlerine sahip çıkmamak. İşte bizim en büyük değerimiz halkla bütünleşmemiz, halkın önceliklerini öncelikli kılmaktır'' diye konuştu.
'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, şunları söyledi:
''Afrin’de sadece PKK, PYD, DEAŞ değil; 7 düvele karşı mücadele ediyoruz. Orada yapılan tünelleri gördünüz, teröre verilen silahları gördünüz. Herhangi bir terörün sahip olamayacağı yapıyı gördünüz. Zannetmeyin ki bu terör örgütleri sahipsiz. Onların da sahipleri var. Maşayı tutanlar, kuklayı oynatanlar belli; ama Türkiye olarak biz Allah’ın izniyle terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Afrin’i terörden arındırıp, pırıl pırıl bir Afrin’e dönüştüreceğiz. Ondan sonra burada yaşanan Suriyeliler ve diğerleri ülkelerine döneceklerdir. Biz asla sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Kim olursa olsun, kim ne derse desin. Biz ne dersek o olur, o olacak.''

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)

​FOTOĞRAFLI

Bakan Elvan: Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz, dayanışma içinde olmalıyız (2)Bakan Elvan: Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz, dayanışma içinde olmalıyız (2)

Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Arslan: Sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmakta (2)

Bakan Arslan: Sıra, Afrin'de terör örgütlerinin yuvalarını başına yıkmakta (2)

Bakan Arslan: "Karaman-Konya arası 40 dakika olacak"

Bakan Arslan: "Karaman-Konya arası 40 dakika olacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

Bakan Sarıeroğlu: "2019’daki üç seçim Türkiye’yi daha ileriye güçlü şekilde götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır"

Bakan Sarıeroğlu: "2019’daki üç seçim Türkiye’yi daha ileriye güçlü şekilde götürebileceğimizin tüm dünyaya gösterileceği milattır"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: “AK Parti, Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştirdi”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: “AK Parti, Türkiye’de siyasetin kodlarını değiştirdi”

Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin gazisine ziyaret (3)

Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin gazisine ziyaret (3)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.