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Bakan Elvan: "Zeytin Dalı Harekatı ile oradaki terör örgütleri yuvaları bir bir dağıtılacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 21:25 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili olarak, "Sınırlarımızda gözlerimizin içine baka baka bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili olarak, "Sınırlarımızda gözlerimizin içine baka baka bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı ile oradaki terör örgütleri yuvaları bir bir dağıtılacaktır. Bizim yapmış olduğumuz mücadele aynı zamanda bir barış, huzur mücadelesidir" dedi.
Bakan Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğine katıldı. Pedias Concept’de düzenlenen yemeğe Bakan Elvan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, AK Parti Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Koca, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Manisa milletvekili İsmail Bilen, İl Başkanı Cesim Ercik ile partililer katıldı. Burada konuşan Bakan Elvan, AK Parti’nin önüne bugüne kadar birçok engelin konulduğunu söyledi. Yoldaşı millet olanın hiçbir zaman yolda kalmayacağını vurgulayan Elvan, “Bu bizim önümüze engel koymak isteyenler işte milletin hakim olmasını istemediler. Milletin bu ülkeyi yönetmesini istemediler. Türkiye’de demokrasinin gelişmesini, milletin sesinin güçlü bir şekilde duyulmasını istemediler. Belirli kesimlerde böyle bir partiye alışık değildi. O mihraklar ki yeri geldi şunu söylediler. Biz hükümetler kurar hükümetler indiririz dediler. Biz hükümetlere istediğimizi yaptırırız dediler. Ancak AK Parti hükümetleriyle birlikte bunlar sona erdi. Milletimiz ne derse artık o oldu” diye konuştu.

"Zeytin Dalı Harekatıyla oradaki terör örgütleri yuvaları bir bir dağıtılacaktır"
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Elvan, “Sınırlarımızda gözlerimizin içine baka baka bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizi, ülkemizi, devletimizin bekasını tehdit eden her türlü terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zeytin Dalı Operasyonu son derece açık, şeffaf, tüm dünyaya ne yaptığımızı açık ve net bir şekilde gösteren bir ülkeyiz. Ancak maalesef bizim terör örgütleriyle mücadelemiz karşısında, terör örgütlerine destek verenler, terör örgütleriyle birlikte hareket edenler zaman zaman çıkıp şunu söylüyorlar. Siz orada sivilleri öldürüyorsunuz diyorlar. Halbuki bizim orada mücadele ettiğimiz kesim tamamıyla teröristlerdir. Tamamıyla PKK, PYD, DEAŞ terör örgütleridir. Bunu tüm dünya biliyor ama buna rağmen bizim gücümüzden rahatsız oluyorlar. Bizim kendi kararımızı, kendimizin vermesinden rahatsız oluyorlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kimseden icazet almadık, almayacağız. Kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Zeytin Dalı Harekatıyla oradaki terör örgütleri yuvaları bir bir dağıtılacaktır. Sadece bölge için değil, sadece Türkiye için değil insanlık için tehdit olan terör örgütlerinin masum insanları yerinden, yurdundan etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Afrin’deki operasyonumuzu başarıyla tamamlayacağız ve burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimi, Afrin’den gelen kardeşlerimiz yurtlarına, evlerine, tarlalarına, bahçelerine dönecekler. Bizim yapmış olduğumuz mücadele aynı zamanda bir barış, huzur mücadelesidir. Buradaki kardeşlerimizin kendi evlerine, yuvalarına dönme mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz başarılı olsaydı terör örgütleri Afrin’den ülkeyi işgal edeceklerdi"
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ise bazı kesimlerin bugüne kadar AK Parti’nin önüne birçok engel çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Bugüne kadar hiçbir terör örgütüne müsaade etmediklerinin altını çizen Ataş, “Bu vatan topraklarına göz dikenlere, bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin, bu milletin ezanına göz dikenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Afrin’de yapılan operasyon, 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde başarılı olsalardı bu ülkeyi işgal edecek güçler PYD’si PKK’sı, FETÖ’sü DEAŞ’ı hepsi orada çöreklenmişler ve o bölgeden Türkiye’yi işgal edeceklerdi. Bunun planı yapılmıştı. Ancak onların bir hesabı vardı Allah’ında bir hesabı vardı. Siz eğer dürüst olursanız, adaletli olursanız, siz samimi olursanız, sadakat sahibi olursanız Allah’ın her zaman yardımını yanınızda bulursunuz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve Ataş’a plaket verildi.

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