Bakan Elvan'a 'sazlı-sözlü' karşılama (2)

BAKAN ELVAN: FETÖ MÜ AÇTIRDI O TELEFONU?

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke ilçesinin ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) merkez Akdeniz ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Amerikalılar beni aradı' şeklindeki söylemini eleştiren Bakan Elvan, "Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler" diyerek tepki gösterdi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen iftar programına katılan Elvan, dernek üyeleri ve vatandaşlarla buluştu. İnce'nin bir televizyon programında kullandığı, 'Amerikalılar beni aradılar ve Fethullah Gülen'in usulüne uygun şekilde istenmediğini söylediler' şeklindeki ifadelerini sert bir biçimde eleştiren Bakan Elvan, "Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Sonra, 'Beni bir daha aradılar' diyor. Amerika'ya bakıyor. Bırakın Amerika'yı, bırakın Avrupa'yı. Millete bakacaksınız, millet ne diyorsa onu yapacaksınız. Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler. 'Acaba hangi batılı ülke bize destek verir? Kiminle hareket edebiliriz?' arayışı içerisindeler. Bizim onlardan bir farkımız var. Biz milletimizle birlikte hareket ediyoruz. Biz milletimiz ne derse onu yaptık, bundan sonra da milletimiz ne derse onu yapacağız" dedi.