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Bakan Elvan'a 'sazlı-sözlü' karşılama (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 23:29 | Son Güncelleme

BAKAN ELVAN: FETÖ MÜ AÇTIRDI O TELEFONU?

BAKAN ELVAN: FETÖ MÜ AÇTIRDI O TELEFONU?

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke ilçesinin ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) merkez Akdeniz ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Amerikalılar beni aradı' şeklindeki söylemini eleştiren Bakan Elvan, "Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler" diyerek tepki gösterdi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen iftar programına katılan Elvan, dernek üyeleri ve vatandaşlarla buluştu. İnce'nin bir televizyon programında kullandığı, 'Amerikalılar beni aradılar ve Fethullah Gülen'in usulüne uygun şekilde istenmediğini söylediler' şeklindeki ifadelerini sert bir biçimde eleştiren Bakan Elvan, "Acaba FETÖ mü açtırdı o telefonu? Sonra, 'Beni bir daha aradılar' diyor. Amerika'ya bakıyor. Bırakın Amerika'yı, bırakın Avrupa'yı. Millete bakacaksınız, millet ne diyorsa onu yapacaksınız. Yıllarca milletten uzak ve kopuk bir dönemde askeri darbelerin arkasına sığınanlar, şimdi gözlerini batıya çevirmişler. 'Acaba hangi batılı ülke bize destek verir? Kiminle hareket edebiliriz?' arayışı içerisindeler. Bizim onlardan bir farkımız var. Biz milletimizle birlikte hareket ediyoruz. Biz milletimiz ne derse onu yaptık, bundan sonra da milletimiz ne derse onu yapacağız" dedi.

'YENİ HÜKÜMET SİSTEMİYLE BİRLİKTE 5'İNCİ VİTESE ATACAĞIZ'

Amerika ve Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdıklarını kaydeden Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefet ve diğer bazı partilerden birileri Avrupa'ya gitmek istedikleri zaman, seçim propagandası yapmak istedikleri zaman kapıları açıyorlar ama AK Parti'den gelen olursa, 'Bunlara kapımızı açmayalım' diyorlar. Bizim sürekli olarak istikrara ihtiyacımız var. Bizim ilerlemeye, gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacımız var. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde, bu milletin binmiş olduğu araç geri viteste gidiyordu. Yani ülke geriye doğru gidiyordu. AK Parti iktidarıyla birlikte artık 1'inci vites, 2'nci vites, 3'üncü vites, 4'üncü vites hızla ilerlemeye başladık. İnşallah yeni hükümet sistemiyle birlikte 5'inci vitese atacağız ve hızla büyümeye devam edeceğiz. Birileri çıkıp eskiye dönmek istiyor. Arabayı yine geri vitese takmak istiyor. Bizim milletimiz buna asla izin vermeyecektir."

Programda ikram edilen tabaktaki yemeğin üçe bölünüp boş kalan kısımlara 'Suriye' ve 'Filistin' yazılması dikkat çekti. Program, başarılı öğrencilere ödül takdim edilmesiyle sona erdi.

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Bakan Elvan'a 'sazlı-sözlü' karşılama (2)Bakan Elvan'a 'sazlı-sözlü' karşılama (2)
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