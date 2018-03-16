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Bakan Elvan’dan Afrin açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile dünyaya ‘terörle mücadele nasıl yapılır’ dersinin verildiğini kaydederek, "Biz orada insanları bu haydutlar sürüsünün, bu azılı teröristlerin zulmünden kurtaracağız.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile dünyaya ‘terörle mücadele nasıl yapılır’ dersinin verildiğini kaydederek, "Biz orada insanları bu haydutlar sürüsünün, bu azılı teröristlerin zulmünden kurtaracağız. Mazlumların, evini barkını terk etmişlerin tekrar kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Afrin kent merkezi kuşatma altında" dedi.
Bakan Elvan, Denizli de gerçekleştirilen ‘11. Kalkınma Planı Ege Bölge Toplantısı’na katıldı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından gerçekleştirilen toplantıya Bakan Elvan’ın yanı sıra Denizli, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin valileri, Belediye Başkanları ve 8 ilde bulunan 15 üniversitenin yetkilileri, 37 oda ile borsa temsilcisi katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Bakan Elvan, Afrin’de yürütülen zeytin Dalı Harekatına değinerek, kahraman Mehmetçiklerin orada destan yazdıklarını vurguladı. Bölgenin teröristlerden bir bir temizlendiğini hatırlatan Bakan Elvan, "1071 Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den Zeytin Dalı’na kadar bu ülkenin birliği, dirliği, huzuru, milletimizin ve devletimizin geleceği için adeta bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Şu anda Afrin’de kahramanlarımız adeta bir destan yazıyor. Yerli üretim silahlarımızla, toplarımızla, insansız hava araçlarımızla; PKK, PYD, YPG ve DAEŞ teröristlerini bir bir temizliyorlar" diye konuştu.

"Öyle birileri gibi ‘iyi terörist, kötü terörist’ oyunu oynanmıyor"
Zeytin Dalı Harekatı ile dünyaya ‘terörle mücadele nasıl yapılır’ dersinin verildiğini belirten Bakan Elvan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünyaya ‘terörle mücadele nasıl yapılır’ dersi veriyorlar. Öyle birileri gibi ‘iyi terörist, kötü terörist’ oyunu oynamıyorlar. Terörist teröristtir diyerek Afrin’i bu pisliklerden arındırıyorlar. Üstelik bunu yaparken de sivillerin kılına zarar gelmemesi için kılı kırk yarıyorlar. Bizim askerimiz polisimiz sivillere bu kadar dikkat ederken, hainler ne yapıyor? Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için onların Afrin’i terk etmesini engellemeye çalışıyorlar. Bize bir dünya laf eden Batılılardan buna ilişkin bir cümle duydunuz mu? Konuşmazlar. İş terör örgütlerine gelince 3 maymunu oynuyorlar. Görmek istemiyorlar, duymak istemiyorlar, konuşmak istemiyorlar. Onlar her ne kadar kör olsalar da insansız hava araçlarımız olan biteni bir bir gözler önüne seriyor. İzlemişsinizdir, siviller kaçmasın diye yollara bomba döşüyorlar, hendekler kazmaya çalışıyorlar. İHA’lar hepsinin görüntüsünü aldı ve o görüntüleri bunu görmek istemeyen dünyanın önüne koydu. Her şey ortada. Biz orada insanları bu haydutlar sürüsünün, bu azılı teröristlerin zulmünden kurtaracağız. Mazlumların, evini barkını terk etmişlerin tekrar kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Afrin kent merkezi kuşatma altında. Rabbim ordumuza, askerimize ve polisimize muzafferiyetler nasip etsin."

"2023 hedefi ve vizyonu buydu, biz bunu başardık"
Konuşmasında son olarak ‘kalkınma’ ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine değinen Bakan Elvan, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörün 2023 hedeflerine hep beraber odaklandığını kaydetti. 2023 vizyonunu bu haliyle başardıklarını nitelendiren Bakan Elvan, "Kalkınma tek boyutlu bir hadise değil çok boyutlu bir hadise. Bu çok boyutlu kalkınmaya kavram olarak baktığınızda, bunların her bir sektörün her bir alanın birbirleriyle etkileşimi, birinin diğerini etkilemesi, ekonomik alanda yapacaklarınız, sosyal alanda yapacaklarınız, kültürel alanda yapacaklarınız bunların bir anlamda eş güdümünü sağlamak, entegrasyonunu sağlamak ve hepsinden önemlisi hepsinden önemlisi de ileriye yönelik bir hedef ortaya koyabilmek. Bu son derece önemli bir konu. Türkiye olarak 2023 hedefleri ortaya konuldu ve memnuniyetler ifade etmek istiyorum ki hemen hemen toplumun tüm kesimleri sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörü ile herkes 2023 yılı hedefine odaklandı. Önemli olan bu yani bir ülkede yapan insanların sivil toplum kuruluşlarının kamunun, özel sektörün tek bir odağa, tek bir noktaya, tek bir hedefe odaklanması. İşte 2023 hedefi ve vizyonu buydu, biz bunu başardık" diye konuştu.
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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