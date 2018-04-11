Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye gücünü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında gösterdi, eğer önümüze çıkacak olurlarsa yine gösteririz yine gösteririz." dedi.

Bakan Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katılımıyla gerçekleştirilen Şanlıurfa Fuar Merkezinin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentte önemli bir yatırımın daha hizmete açıldığını söyledi.

Geçmişteki tarihi başarıların çocuklara çok iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Elvan, 15 Temmuz darbe girişiminin istiklal ve istikbalin Türkiye açısından ne kadar önemli taşıdığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi bölmeye kalkışanlara karşı istiklal mücadelesi verdiklerini anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Mücadelemizi yedi düvele karşı sürdürüyoruz. Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden hele hele küresel ölçekte güç sahibi olmasından rahatsız olanlar var. Türkiye büyümesin ve güçlenmesin istiyorlar. Şanlıurfa gelişmesin, kalkınmasın istiyorlar. Çünkü o insanları dış mihraklar sömürmeye alışmış. Yine dış mihraklar Türkiye'nin güçlenmesinin kendilerine zarar vereceğini düşünüyorlar o nedenle terör örgütlerine destek veriyorlar. Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin hemen hemen tamamına destek verdiklerini görüyoruz. Şundan emin olun tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle terörün kökünü kurutacağız. Türkiye gücünü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında gösterdi, eğer önümüze çıkacak olurlarsa yine gösteririz yine gösteririz. Biz güçlü bir milletiz ve ülkeyiz. Bizler bugüne halkımızın desteğiyle ulaştık."