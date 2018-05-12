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Bakan Eroğlu: 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade ederek, "İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır" dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade ederek, "İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır" dedi. Bakan Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Kahramanmaraş'ta 214 milyon TL yatırım bedelli 5 tesisin temel atma ve açılış törenine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Veysel Eroğlu, AK Parti iktidara geldiği günden bu yana bakanlık tarafından şehre yapılan yatırımları ve bundan sonra yapılacak projeleri anlattı. 'BATININ YENİ PLANI EKONOMİK BASKI' İktidar olarak Türkiye'nin geleceği için çalışırken batının da Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi: "Ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Kahramanmaraşlı bunu çok iyi biliyor. 200 yıldır bu oyun devam ediyor. Batı, bu milleti yok etmek için, bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak için plan üstüne plan yapıyor. Hatta o plan, 1699 Karlofça'dan devam ediyor. Şimdi yeni planları şuydu. Batının yeni planı, 'Nasıl olsa seçim 2019'da yapılacak. Biz 2018 ve 2019 yılında ekonomik açıdan öyle bir baskı uygulayalım ki ve Türkiye zor durumda kalsın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kaybetsin, millet kaybetsin, Türkiye kaybetsin.' Cumhurbaşkanımız onu da fark etti ve neticede 24 Haziran'da seçim yapılması kararı alındı. Sebebi budur. İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır. Bu parti meselesi falan değil. 24 Haziran, milletin bekası, devletin ve milletin istiklali ve istikbali açısından çok önemlidir." Konuşmanın ardından tesislerin temeli atılıp açılışları gerçekleştirildi. Bakan Veysel Eroğlu daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'ne geçti. Valilik bahçesinde fidan diken Eroğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Vahdettin Özkan'dan brifing aldı. Eroğlu daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek şehre yapılan yatırımları detaylı olarak anlattı. Eroğlu, AK Parti hükümetinin geçen yılsonuna kadar Kahramanmaraş'a 25 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiğini ve bunun 4 milyar lirasının kendi bakanlığı tarafından yapıldığını kaydetti. Eroğlu, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Millet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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