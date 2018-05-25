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Bakan Eroğlu: Atma Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 20:32 | Son Güncelleme

'BAKANLIĞIMIZIN KAPANACAĞI YÖNÜNDEKİ HABERLER ASPARAGAS' Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)  Afyonkarahisar Şubesi'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı.

Bakan Eroğlu: Atma Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et (2)

'BAKANLIĞIMIZIN KAPANACAĞI YÖNÜNDEKİ HABERLER ASPARAGAS'
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şubesi'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Burhanettin Çoban, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş adamları tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, MÜSİAD'ın yeni hizmet binası, açılış kurdelesini keserek hizmete açtı. Hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'CUMHURBAŞKANIMIZ KARAR VERECEK'
Bakan Eroğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, Bakanlar Kurulu'nu yeniden yapılandırmayı planlayan, kendi bakanlığının da aralarında bulunduğu mevcut 21 icracı bakanlıktan 7'sinin kapatılmasını öngören ve Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) hazırlanan taslağı değerlendirdi. "Öyle bir şey yok, haberler doğru değil" diyen Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:
"Daha şu anda çalışma yapılıyor. Haberler asparagas. Orman ve Su İşleri Bakanlığı çok büyük bir bakanlıktır. Yeni düzenlemede ona göre şey yapılacaktır. Biliyorsunuz biz tarımdan toplulaştırma ve tarımsal sulamayı da aldık. Dolayısıyla bizim işimiz daha da büyüdü. Tabi orman ile suyun da bir arada olması lazım. Hatta bana göre çevrenin de bir arada olması lazım. Yeni düzenlemede cumhurbaşkanımız karar verecek ve çalışma yapılıyor. Şu anda o haberlerin aslı astarı yok. Seçim atmosferindeyiz. Komisyonlar da arkadaşlar çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Çok defa faaliyetin hızla yapılacağı bir sistem düşünülüyor."
Bakan Eroğlu, daha sonra iftar programına katılmak için Şuhut ilçesine gitti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Eroğlu: Atma Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et (2)

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