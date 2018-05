Bakan Eroğlu: Atma Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim vaatlerini eleştiren Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, "Biz eskiden böyle çok atana 'Atma kardeşim din kardeşiyiz' derdik. Şimdi onu da söyleme şeyimiz yok. Yani atma atma ile ilgili vatandaşlar, 'Atma atma kardeşim atma, Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et' diyor" ifadelerini kullandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, seçim çalışmaları için memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Ziyareti kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Eroğlu, milletvekili adayları ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı. Seçime 29 gün kaldığını belirten Bakan Eroğlu, kapı kapı dolaşıp yapılan hizmetlerin halka anlatılmasını istedi. Bakan Eroğlu, "Lütfen hemen buradan çıktıktan sonra en azından herkesin gönlünü almaya çalışalım. Yaptığımızı, yapacaklarımızı anlatalım. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini ilan etti. 360 sayfalık bir kitap. Onlar ne yapacak, ne diyebilir? Onların söyledikleri hava cıva şeyler. Yani onların işi yıkmaktır, bozmaktır. Ama bizim işimiz gönül almak. Bizim işimiz yapmaktır. Onlar konuşur Ak Parti yapar, farkı bu. Ama konuşmaya devam etsin" diye konuştu. 'ATMA KARDEŞİM ATMA MUHARREM ATMA' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin vaatlerini de eleştiren Bakan Eroğlu, şöyle dedi: "Biz eskiden böyle çok atana 'Atma kardeşim din kardeşiyiz' derdik. Şimdi onu da söyleme şeyimiz yok. Yani atma atma ile ilgili vatandaşlar, 'Atma, atma kardeşim atma, Muharrem atma, bisiklete binmeye devam et' diyor. Ama biz bisiklete 5 yaşında biniyorduk. Yeni öğreniyorsun, öğrenmeye devam et." 'GEL MUHARREM' Muharrem İnce'nin, 'Türkiye'nin ekonomisini düzelteceğiz' açıklamasını da değerlendiren Bakan Veysel Eroğlu, "Gülmekten başka bir şey diyemeyeceğim. Muharrem İnce'ye tavsiyem, zaten onu saf dışı yapmak için bir oyun yaptılar biliyorsunuz 'Gel Muharrem' diye, gel Muharrem sana Afyonkarahisar'da bir tavuk çiftliği kuralım. Burada tavuk üretmeye, yumurta üretmeye başla" diye konuştu. 'ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, '2001 yılında Bülent Ecevit'e yapılanların aynısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılıyor. Burada senaryo aynı, hedef farklı' sözlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Eroğlu, şunları kaydetti: "Maksat Türkiye'nin önünü kesmek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, tecrübeli ve büyük bir lider. Önüne bir sürü engel koydular ama aşmasını bildi. Neticede hedef Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. Bu yüzden bu seçimde her türlü hileyi yapıp, Ak Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı saf dışı yapalım da Türkiye'nin önünü keselim düşüncesi var. Bu hedefler gerçekleşemez. Çünkü Türkiye, şimdiden çok olmaya başladı. 2023 yılında ne olacak diye ortada büyük bir endişe var. Çünkü biz yükselişteyiz. Onlar inişte bak. Bunu unutmayın. Onlar inişte şu anda. Tarihin kaderi değişiyor bu milletle. Çünkü bu millet sadece kendisini düşünmüyor. Gönül coğrafyamızı da düşünüyor. Orta Asya bize bakıyor ve dua ediyor. Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Arakan ve Afrika'daki mazlum milletler ve insanlar bize bakıyor. Dolayısıyla bu seçim sadece bu milletin seçimi değil, gönül coğrafyamızın geleceği açısından da bir seçimdir. Bu yüzden Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan birtakım planlardır. Ama onların planları varsa, Allah'ın da bir planı var. İnşallah onların planları altüst olacak." 'SEÇİMLERE KİMSE DİL UZATAMAZ, DİLLERİNİ KESERİZ' CHP'nin 'OHAL döneminde seçim istemiyoruz' açıklamasının sorulması üzerine Veysel Eroğlu, yurt dışında birçok seçim gördüğünü, Türkiye'deki katılımın pek çok ülkeden fazla olduğunu ifade etti. "Amerika ve Avrupa'ya baksınlar" diyen Bakan Eroğlu, "Pek çok ülkede seçimlere katılım yüzde 30, 40, 50 ve 60'ı geçmez. Ama bizde yüzde 80-85'lere ulaşıyor. Bizde seçimler çok ciddi yapılıyor. Çünkü seçimlerde bütün partilerin temsilcileri var. Dolayısıyla Türkiye'deki seçimlere kimse dil uzatamaz. Uzatırlarsa da onların dillerini keseriz" dedi.