Bakan Eroğlu, “Baskın seçim değil erken seçim”

Erken seçim kararını değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, baskın seçim tabirinin yanlış olduğunu belirterek bunun bir erken seçim olduğuna dikkat çekti. Eroğlu, “Biz hazırız, AK Parti hazır. İnşallah 24 Haziran’da gümbür gümbür iktidara gelecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tekrar özellikle Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine yürekten inanıyoruz" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’a gelerek burada geçen gün hayatını kaybeden iş adamı merhum Yusuf Özer’in eşi Yıldız Özer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını cevaplayan Bakan Eroğlu, bu seçimlerin miladi bir öneminin bulunduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Hayırlı olsun. Biz AK Parti olarak hazırız. Gerçekten bu seçimler milletimizin tarihinde bir milat olacak. Türkiye’nin geleceği açısından, istikrar, istikbal açısından çok önemli bir seçim. Özellikle biz zaten başladık. Bugün de zaten kadın kollarımızın olağan kongresi var. Ona katılacağız. Böylece bugünden itibaren seçim takvimine başladık Afyonkarahisar’da. İnşallah Afyonkarahisar’da AK Parti zaten her daim destek veren yiğit insanlar diyarı. Allah’ın izniyle 24 Haziran’daki seçimlerde de Afyonkarahisar’ın AK Parti’ye büyük destek vereceğine inanıyorum. Çünkü Afyon’a ne yapılmışsa AK Parti döneminde yapılmıştır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Dolayısıyla Afyonkarahisar vefakardır ve güzel insanlar diyarıdır. Bu bakımdan inşallah 24 Haziran’da sandıkları patlatırcasına AK Parti’ye oy çıkacağına ve Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerimize oy çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını gönülden diliyorum. Seçimler fevkalade önemli, milat olacak bir seçim, tarihi önemi var. Sadece Türkiye değil, gönül coğrafyamızla da ilgili bir seçim. O bakımdan herkesin sandığa giderek mührü, gümbür gümbür AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vermesini bekliyoruz.”

“CHP hodri meydan diyordu”

Muhalefetin baskın seçim tepkisine cevap veren Bakan Eroğlu, “Dün ben TBMM’de nöbetçi idim. CHP’liler hodri meydan falan diyorlardı. Fakat şimdi hodri meydan biz deyince kaçmaya başladılar. Bu normal bir erken seçim. Bir ara hatırlarsanız CHP ’hodri meydan seçim istiyoruz’ dedi. MHP zaten seçim istediğini belirtti. Dolayısıyla biz de seçimden kaçamayız. Çünkü biz milletimizin bağrından çıkan bir partidir AK Parti. Dolayısıyla millete dönüyoruz. Neticede özü bu. Dolayısıyla baskın seçim tabiri yanlıştır. Erken seçimdir. Kendileri talep etti. Ama Cumhurbaşkanımız ’Haydi buyurun seçime’ deyince onlar da şok oldular tabi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Dolayısıyla biz hazırız AK Parti hazır. İnşallah 24 Haziran’da gümbür gümbür iktidara gelecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tekrar özellikle Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine yürekten inanıyoruz. AK Parti de büyük bir oy ile meclise girecek. Hayırlı olsun inşallah” dedi.

“Tüm Türkiye’yi tarayacağız”

Seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan Eroğlu, tüm Türkiye’yi tarayacaklarını belirterek, “Seçim çalışmalarına yeni başlıyoruz. Herhangi bir anket falan yok. Bugün ya Allah bismillah dedik. Bugün partimizin Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Kongresi ile başlıyoruz. Bismillah diyerek bütün Türkiye’yi tarayacağız. Afyonkarahisar’da girilmeyecek ev ve çalınmadık kapı kalmayacak. Özellikle gönül alınmadık kişi kalmayacak. Zaten Afyonkarahisar bizim ne yaptığımızı biliyor. Afyonkarahisar nereden nereye geldiğini bizim hükümetlerimiz döneminde düşünürlerse görürler. İnşallah Afyonkarahisar daha da zıplayacak. Dünyanın sayılı illerinden birisi olacak. Bunu yapacağız inşallah. Ege’nin yıldızı Afyonkarahisar diye söyledik. Şimdi ise Türkiye’nin yıldız şehri Afyonkarahisar. Dünyanın yıldız şehri Afyonkarahisar. Slogan bu ve bunu da başaracak gücümüz var hep beraber inşallah” diye konuştu.