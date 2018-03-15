HABER

Bakan Eroğlu: "Bir metrekare yer işgal ettirmedik. Uydudan ve karadan çok sıkı denetliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 13:30 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ormanlarda bir metrekare yer işgal ettirmediklerini söyleyerek "Uydudan ve karadan çok sıkı denetliyoruz" dedi.Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu TBMM’de toplandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ormanlarda bir metrekare yer işgal ettirmediklerini söyleyerek "Uydudan ve karadan çok sıkı denetliyoruz" dedi.
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu TBMM’de toplandı. Komisyona Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, orman vasfını yitirmiş arazilerin vatandaşa satılması yöntemiyle ormanlarda tapu almayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ormanların yüzde 90’ının tapusu var. Burada 31.12.1981 tarihinden önce yapılanlar vatandaşa satıldı. Bir metrekare yer işgal ettirmedik. Uydudan ve karadan çok sıkı denetliyoruz. Ormanların tapusunu aldık, daha önce ormanların tapusu yoktu. Vatandaş artık tarım arazilerine yapı yapıyor. Yamaçta depreme dayanıklı yerler boş duruyor. Burayı milli imara verelim. İki katından az olmamak üzere bize orman olabilecek yer versin. tarım arazilerini işgal etmekten kurtaralım" dedi.
Bakan Eroğlu, Sulama Birlikleri’nde değişiklik yaptıklarını belirterek, "Sulama Birlikleri’ni yeniden yapılandırıyoruz. ’Birlik Meclisi’ ve ’Yönetim Kurulu’ organları kaldırılıyor, Başkan ve Başkan’ın görevleri yeniden düzenleniyor. Sulama Birlikleri’ne DSİ’den veya kamudan bir müdür tayin ediyoruz, sistem devam ediyor. Sulama Birlikleri’nin çalışanların mağdur edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
Muhalefet milletvekilleri ise Sulama Birlikleri ile ilgili maddeye karşı çıktı. MHP Adana Muharrem Varlı, "Çiftçilerin Sulama Birliği’nden zararları yok. Sulama Birliği’ni kötü kullananları gelin beraber kapatalım. Sulama Birlikleri’nin iyi çalışanları, hizmet edenleri orasını toplayanları hayatını devam ettirelim. Orada Meclis var, çiftçiden seçiliyor. Çünkü çiftçi kendi üyesini seçiyor. Siz Meclisi fesh ederek, doğru iş yapmış, parasını toplamış Sulama Birlikleri’nin kapatarak büyük haksızlık yapmış oluruz. Gelin bunu hep beraber düzeltelim" şeklinde konuştu.
Eroğlu sadece denetim için kamudan yetkili atandığını söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, toplulaştırma ile sulamanın beraber olması gerektiğini söyleyerek, "Tarım bakanlığı sulamayı da alabilirdi. Toplulaştırma sulamanın beraber gitmesinden dolayı kanun tasarı gelmiştir. Sulama Birlikleri’ne DSİ ve kamunun olduğu yeni bir sistem getiriliyor. Maliye, DSİ var" diye konuştu.
Varlı ise, vahşi sulama yapıldığını belirterek, "Nasıl saat takacaksın? Bölgede biz yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
İşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşmasıİşte düşen Türk jetindeki pilotun kuleyle son konuşması
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldüİstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Kılıçdaroğlu: 'Bu teklif sopalı seçim hazırlığıdır'

Kılıçdaroğlu: 'Bu teklif sopalı seçim hazırlığıdır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.