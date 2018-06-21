Bakan Eroğlu: Bizi millet tanıyor (2)

'İHRACAT RAKAMLARIMIZ 15 YILDA 3 KAT ARTTI'
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar çarşı merkezinde, mobilya mağazasının şubesinin açılışına katıldı. Mağazanın hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, ticaret yapmanın önemine değindi. Eroğlu, "Biz yıllar boyunca ticareti yabancılara bırakmışız. Artık Türkiye'de ticaret konusunda da çok büyük gelişme var. Artık bütün iş adamlarımız sadece Türkiye'de değil, tüm dünyaya ihracat yapıyor. İş adamlarımızın gitmediği ülke yok artık. İhracat rakamlarımız da son 15 yılda 3 kat arttı" dedi.
'İNDİRİMLİ ÜRÜN' İZHİDAMI
Konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, mağaza sahipleri ve katılanlarla birlikte açılış kurdelesini kesip, mağazayı gezdi. Açılışın ardından günün anısına yastık ve paspaslarda indirim olduğu duyuruldu. 1 lira olan yastık ve paspasları almak isteyenler, dağıtımın yapıldığı kamyonetin kasasının önünde izdihama neden oldu.
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