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Bakan Eroğlu: Bu millet, o kişinin dilini keser

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 21:04 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Adaylar artık öyle haddini aşıyor ki özellikle 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Adaylar artık öyle haddini aşıyor ki özellikle 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var. Bu millet, o kişinin dilini keser" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, bazı tesislerin temel atma ve açılış törenleri için Giresun'a geldi. Valilik önündeki tören alanında konuşan Bakan Eroğlu, Türkiye'nin, 2018 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 7,4'lik büyümeyle G-20 ülkeleri içinde en çok büyümeyi gerçekleştiren ülke olduğunu belirtti. Eroğlu, "Bu, alkışlanacak bir durum. En büyük büyüme yüzde 7,4. Nereden nereye? 2017'de de yüzde 7,4 büyüdük, bir dönem yüzde 11'e kadar çıktı bu ama ortalama yüzde 7,4 oldu. Bu da G-20 içinde en yüksek büyüme. Türkiye, en büyük büyüme oranıyla gerçekten şaha kalktı" diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik planların sürdüğünü kaydeden Eroğlu, "Darbe girişimi başarılı olamadı; ama Batı'nın planları da bitmedi. Yeni bir plan hazırladılar. Dediler ki 'Türkiye'nin güney sınırlarında sözde bir terör devleti kuralım'. Bize paramızla silah vermiyor, onlara 5 bin TIR mühimmat gönderiyor. Niçin gönderiyor? Türkiye'nin önünü kesmek için. Bunu fark eden Cumhurbaşkanı'mız hatırlayın, 'Fırat Kalkanı Harekatı'yla birinci oyunu suya düşürdü. Ardından da 'Zeytin Dalı Harekatı' gerçekleşti. Afrin'de yapılandılar bunlar. Gördünüz televizyonlarda, ne tüneller açmışlar. Kim açtı bu tünelleri? O silahları hain terör örgütüne kim verdi? Bu kadar parayı kim veriyor onlara? Ama tabi kahraman Mehmetçik onları alt üst etti. O oyunu da bozdu mu?" dedi.

'ADAYLAR ARTIK HADDİNİ AŞIYOR'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Adaylar artık öyle haddini aşıyor ki özellikle 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kahraman paşamıza laf uzatacak kadar dilini uzatan kişiler var. Bu millet, o kişinin dilini keser. Çünkü o paşamız, Metin Temel Paşa'mız kahramanca oralara girdi. Dolayısıyla biz bütün Mehmetçiğimiz arkasındayız. Mehmetçiğimizi alkışlıyoruz. Hepimiz Mehmetçiğiz. Gerekirse biz de Kandil’e gideriz. Giresun’a gelecekmiş. Burada ona da o soruyu sorun bakalım; apoletleri nasıl sökecekmiş? Apoletleri söküp de PKK’nın temsilcisi HDP’ye mi takacak? Bunu da buradan gerçekten ayıplıyorum, yakıştıramadım. İşte bunların zihniyeti bu."

Bakan Eroğlu, daha sonra bazı tesislerin temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdi, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ile sertifikaları dağıttı. Tören sonunda ise Giresunlulara çam ve meyve fidanı dağıtıldı.

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