Bakan Eroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalar'da atlı faytonların kullanılmasına ilişkin "Bu konuda oturup da karar vermiş değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir? Bakanlar Kurulu'nda bir görüşme olmadı şu ana kadar. Değerlendirilecek ve seçimden sonra ona göre bir karar vereceğiz ama şu anda arkadaşlarımız takip ediyor." dedi.

Eroğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalar'da atlı faytonların kullanılmasına ilişkin bir soru üzerine Eroğlu, buradaki atların çalışma saatleri, yemlemesi gibi konulara dikkat edilmesi gerektiği kanaatinde olduklarını bildirdi.

- "Atların da hakları var"

Atların 6 saatten fazla çalışmaması, belli sürelerde dinlenmesiyle ilgili esasları faytonculara da bildirdiklerini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Burada aslı olan şu, elektrikli uygulama da olabilir. Basit bizim için, gerekirse elektrik veririz faytonculara. Onları da mağdur etmemek lazım ama gerçekten bu da nostaljik bir husus oluyor. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız karar verdiği takdirde biz zaten bu atları sıkı takibe aldık. Bizim Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün İstanbul Bölge Müdürlüğü var. Bölge Müdürlüğündeki arkadaşlar bunu takip ediyorlar. Atların da aşırı şekilde yorulmaması açısından, onların da hakları var. 'Bu hayvandır' diye onlara eziyet etme hakkımız yok. Kültürümüz de buna müsaade etmiyor.