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Bakan Eroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu (1): - "(Adalar'daki atlı faytonlar) Bu konuda oturup da karar vermiş değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir? Bakanlar Kurulu'nda bir görüşme olmadı şu ana kadar. Değerlendirilecek ve seçimden sonra ona göre bir karar vereceğiz ama şu anda arkadaşlarımız takip ediyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adalar'da atlı faytonların kullanılmasına ilişkin "Bu konuda oturup da karar vermiş değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir? Bakanlar Kurulu'nda bir görüşme olmadı şu ana kadar. Değerlendirilecek ve seçimden sonra ona göre bir karar vereceğiz ama şu anda arkadaşlarımız takip ediyor." dedi.

Eroğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalar'da atlı faytonların kullanılmasına ilişkin bir soru üzerine Eroğlu, buradaki atların çalışma saatleri, yemlemesi gibi konulara dikkat edilmesi gerektiği kanaatinde olduklarını bildirdi.

- "Atların da hakları var"

Atların 6 saatten fazla çalışmaması, belli sürelerde dinlenmesiyle ilgili esasları faytonculara da bildirdiklerini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Burada aslı olan şu, elektrikli uygulama da olabilir. Basit bizim için, gerekirse elektrik veririz faytonculara. Onları da mağdur etmemek lazım ama gerçekten bu da nostaljik bir husus oluyor. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız karar verdiği takdirde biz zaten bu atları sıkı takibe aldık. Bizim Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün İstanbul Bölge Müdürlüğü var. Bölge Müdürlüğündeki arkadaşlar bunu takip ediyorlar. Atların da aşırı şekilde yorulmaması açısından, onların da hakları var. 'Bu hayvandır' diye onlara eziyet etme hakkımız yok. Kültürümüz de buna müsaade etmiyor.

Bu konuda oturup da karar vermiş değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatı nedir? Bakanlar Kurulu'nda bir görüşme olmadı şu ana kadar. Değerlendirilecek ve seçimden sonra ona göre bir karar vereceğiz ama şu anda arkadaşlarımız takip ediyor. Atların da hakları var. Ben atları çok severim. Özellikle yılkı atları vardı. Bu atları da koruma altına alan biziz. Kış aylarında biz onlara helikopterle yem bırakıyoruz."

Yaban hayatı içinde seferber olduklarını kaydeden Eroğlu, "Onlar şehre inmesin. İstediği meyve türlerinde ağaçlar dikiyoruz. Bir seferberlik yaptık. Bunlarla ilgili her şeyi düşünüyoruz. Merak etmeyin. Hayvanları korumak bizim bakanlığımıza ait. Biz aldık bu vazifeyi." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar fayton Veysel Eroğlu

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