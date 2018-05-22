Bakan Eroğlu: Cenneti dünyada görmek isteyen Antalya'ya gelsin

Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya'da bu yıl 15 milyon turist sayısını yakalama ihtimali olduğunu belirterek, "Cenneti dünyada görmek isteyenler Antalya'ya gelsin" dedi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait bazı yatırımların açılışı için Antalya'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, öncesinde Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Antalya sevdalısı olduğu ve Antalya'ya gerçekten çok güzel hizmet yapmak için şevk ve heyecanla çalıştıklarını söyleyen Veysel Eroğlu, bakanlığın tüm genel müdürleriyle birlikte Antalya'ya geldiklerini söyledi. Eroğlu, "Zaten bugün de bakanlığın kapısını kapattık, bütün arkadaşlarım burada. DSİ, Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meteoroloji genel müdürlerimiz, hepimiz buradayız. Buraya niçin geldik diye sorarsanız; mutlaka heybemiz dolu geliyoruz. Bu sefer de gerçekten çok önemli yatırımlarla geldik. 10 tesisin Manavgat'ta temelini atacağız ve açılışını yapacağız" diye konuştu. Antalya'da bu yıl 15 milyon turist sayısını yakalama ihtimali olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, "Antalya hakikaten turizm cenneti. Cenneti dünyada görmek isteyenler varsa gelsin Antalya'ya diyelim. 15 milyon turist bekliyoruz. Özellikle Antalya'ya hükümetimiz çok büyük önem veriyor. Antalya hakikaten ülkemizin incisi bir şehir, gurur duyuyoruz. Esasen buraya hükümetimiz o kadar önem veriyor ki, Antalya'ya 39 milyar lira yatırım yapıldı geçen yılın sonuna kadar. Bu yatırımlar arasında özellikle bizim bakanlığımızın yatırımları da çok önemli yer tutuyor. Bizim geçen yılın sonuna kadar 4 milyar 280 milyon liralık bakanlığımızın yaptığı yatırımlar var Antalya'ya" dedi. Kentte 15 bal ormanı kurulduğundan bahseden Eroğlu, "Vatandaşa gelir getirici birtakım ormanlar kuruyoruz. 3 yıl bakımı, masrafları bize ait, geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere sertifika veriyoruz. Yani adeta tapusunu veriyoruz. Yer bizden, dikmek bizden, masraflar bizden; toplayıp satması vatandaştan. Sayın Cumhurbaşkanımız başlattı, '5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kuracaksınız' diye talimat vermişti. O talimat üzerine şu ana kadar aşağı yukarı 3 bin 700 civarında köye getirdik. İnşallah 2019 sonuna kadar 5 bin köye gelir getirici orman kuracağız. Fıstık çamından ceviz badem ormanlarına, zeytin ormanı kestane ormanına kadar hepsi var" diye konuştu. Bakan Eroğlu, Antalya'da 19 baraj, 3 göletin tamamladığını, 10 baraj ve 2 göletin daha yapım aşamasında olduğunu belirterek, bunların da gelecek yıl sonunda tamamlanmış olacağını kaydetti. Bu baraj ve göletlerle 450 bin dekar arazinin sulanabildiğini anlatan Eroğlu, "Peki sulayınca ne oldu? Vatandaş yılda 2-3 defa ürün almaya başladı. Verim arttı, ürün çeşitliliği oldu. Yılda 471 milyon lira, çiftçinin cebine ilave para giriyor her yıl. Antalya hakikaten zirai gelir artışında da rekora imza attı" dedi. Eroğlu, Antalya'da 125 mesire alanı kurulduğunu belirtip, milli parkların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Tabiat turizmiyle alakalı çok büyük bir potansiyeli var. Yani dünyadaki tabiat turizmi açısından en büyük potansiyel Antalya'da. Master planı hazırlandı. Bunun uygulama eylem planı da hazırlandı. Şimdi inşallah bunları tatbikata sokacağız. Antalya'ya mümkün mertebe doğa, tabiat turizmi için zengin turistleri getirmek. Turizm sektöründe çok önemli bir pay var. Temayül bu istikamette ilerliyor. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Antalya sadece deniz turizmi değil, tabiat, yayla turizmi açısından da fevkalade önemli. Antalya'da gerçekten muazzam bir turizm potansiyeli var. Bu turistler tek gelişte 6 bin dolara kadar para bırakıyor. Antalya'da çok muhteşem güzellikler var. Özellikle 5 milli parkımız, 4 tabiat parkı, 3 tabiat koruma alanı, 10 tabiat anıtı, 8 yaban hayatı geliştirme sahası gibi önemli sahalar var. Antalya bu bakımdan cennetten bir köşe." 'YOLLAR AFYON KAYMAĞI GİBİ' Diğer bakanlıkların da Antalya'da çok muhteşem çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Eroğlu, "Yollar açısından bütün yollar Afyon kaymağı gibi oldu. Gelmek çok daha kolay, zevkli. Ulaştırma Bakanlığımız buraya 9.9 milyar liralık yatırım yapmış. TOKİ destan yazıyor burada. Biz burada daha ne yapacağız derken, Akdeniz Gelişim Projesi adıyla büyük bir proje hazırladık. Allah nasip ederse içme suyu tesisleri, barajlar, ormancılık faaliyetleri, tabiat turizmi, ne varsa bunlar tamamlanacak. 2019'un sonuna kadar bunlar bitirilecek. Buraya gelirken her seferinde müjde verdik. Şu ana kadar 110 müjde vermişiz. Bunların toplamı 1 milyar 690 milyon lira. Bu 110 müjde ne oldu diye sorabilirsiniz. 87'sini tamamladık, devam eden 23 tane. Bunların da çoğunun inşaatına başlamışız" dedi.



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