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Bakan Eroğlu: Çiftçilerimizi modern sulamaya davet ediyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 22:21 | Son Güncelleme

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin 2017'de, son 44 yılın en kurak dönemini geçirdiğini belirterek, "Suyu idareli kullanmamız gerekiyor.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin 2017'de, son 44 yılın en kurak dönemini geçirdiğini belirterek, "Suyu idareli kullanmamız gerekiyor. Bunun için bir seferberlik ilanı ediyorum. Modern sulamaya çiftçilerimizi davet ediyorum" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Eroğlu'nu GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, bürokratlar ve kurum amirleri karşıladı. Eroğlu, havalimanından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Vali Erin'i ziyaret eden Eroğlu, kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, Şanlıurfa'nın, fahri hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Şanlıurfa'ya yapılan yatırımları anlatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'GAP Eylem Planı'nın 2019 sonuna kadar bitirilmesi için talimat aldıklarını kaydetti. Bakan Eroğlu, "GAP Eylem Planı'nda 2019 sonunu kadar bize büyük bir hedef verdiler. 2019 sonuna kadar belirtilen bütün sulamaları derhal yerine getirilmesi için talimat aldık. Dünyanın en uzun suni nehrini inşa ettik. Şanlıurfa'dan Mardin'e kadar 221 kilometre suni nehir yaptık. Bunun içinde 7 tane TIR geçebiliyor. Yine şimdiye kadar 1047 köprü inşa ettik" dedi.

Şanlıurfa'nın orman bakımından çok fakir bir bölge olduğunu belirten Eroğlu, "Şanlıurfa'da yüzde 1 olan orman varlığını artırmak için çalışmalar başlattık. Bunun için bütün yol kenarlarına, okullara, hastanelere mezarlıklara fidan ekeceğiz. Şanlıurfa'da 25 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yine isteyen belediyelerimize gerektiği kadar fidan yardımını yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'ÇARŞAMBA DUA ETTİM, ERTESİ GÜN YAĞMUR YAĞDI'

Türkiye'nin en kurak ilerinin başında yer alan Şanlıurfa'da, son günlerde yağan yağmurlar dolayısıyla yüzlerinin güldüğünü aktaran Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Geçen yıl ülkemizde 44 yılın en büyük kuraklığı yaşandı. 1972 yılından bu yana en büyük kuraklığı 2017 oldu. O dönem Şanlıurfa'da yüzde 65 az yağış düştü. Üçte biri düştü. Dolayısıyla Atatürk Barajı'nda bizim 4 milyar metreküp suya ihtiyacımız var. Bunun sadece 3 milyar metreküp kullanabilir suyu vardır. Bunun için çiftçilerimizin biran önce yağmurlama ve damlama sula sistemlerine geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu su bize yetmez. Bunun için Allah'a dua ediyoruz. Hatta bu yıl bir ara çok sıkıştım. 'Yarabbi, şu Şanlıurfa yağmur gönder' diye dua ettim. Çarşamba dua etmiştim, ertesi gün yağmur yağmaya başladı. Yoksa büyük bir sıkıntı olacaktı. Ben şunu belirtmek istiyorum; bütün çiftçilerimize gelin hep birlikte el ele vererek, modern sulama sistemine geçelim. Bakın devlet her şeyi yapacaktır. Bir adım yaklaşana, biz koşarak gideceğiz. Bunun sözünü veriyoruz; ama karşı taraf gelmezse yapacağımız bir şey yoktur. Fazla su fazla ürün demek değildir. Yeteri kadar su vereceğiz. Fazlası tarlanın tuzlanmasına çoraklaşmasına neden olur. Biz 3 milyar suyla bütün Şanlıurfa ovasını sularız. Suyu idareli kullanmamız gerekiyor. Bunun için bir seferberlik ilanı ediyorum; modern sulamaya çiftçilerimizi davet ediyorum. Bu yıl tarımsal bir kuraklık tehlikesi bulunmamaktır."

BAKAN FAKIBABA: TARIM KALKINMAZSA TÜRKİYE KALKINMAZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise 7 aylık bakanlığı döneminde 35 ili ziyaret ettiğini belirterek, "Tarım kalkınmasa Türkiye kalkınmaz. Tarım kalkınacak ve Türkiye kalkınacaktır. Tarımı kalkınmamış olan ülkeler, kalkınmış olamazlar. Ne kadar sanayileşmiş olurlarsa olsunlar, kendi gıdalarını üretilmiyorlarsa o ülkeler kalkınamaz. Bu yüzden el birliğiyle bu ülkemizi daha refah seviyelere taşıyacağız" diye konuştu.

Valiliğin ardından bakanlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi de ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir ziyareti sonrası Bakan Eroğlu ve Bakan Fakıbaba ile Başkan Çiftçi, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen fidan dağıtım törenine katılıp, Şanlıurfalılara fidan dağıttı. Bakanlar, daha sonra basına kapalı olarak muhtarlarla bir araya geldi.

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