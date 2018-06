Bakan Eroğlu: Ekonominin 'e'sini bilmiyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefet cumhurbaşkanı adaylarının rakamlar konusunda söylemlerinin yanlış olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış ekonomiden anlamıyor birisi. Ekonominin 'e'sini bilmiyor. Öbürünün ise desteklemelerden haberi yok" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da katılacağı açılış ve temel atma törenleri öncesi Ak Parti il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ak Parti İl Başkan vekili Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, basın toplantısı öncesi gazetecilerle sohbet etti. Seçim çalışmalarında basın mensuplarının da yorulduğunu dile getiren Bakan Eroğlu, muhalefetin seçim vaatlerine değinerek eleştirdi. 'GÜNAYDIN' DİYORUM BEN BUNLARA Cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatlerine İngilizce ve Almanca cevap veren Bakan Eroğlu, "'Good morning', 'guten morgen' diyerek onlara günaydın diyorum" dedi. Bakan Eroğlu, "Çiftçiye neticede destekten bahsediyor. Haberleri yok. Bunlar biraz derslerine çalışsa. Meydana çıkıyor gaf üstüne gaf yapıyor. Efendim 18 yaşından küçükleri hastanelerde ücretsiz muayene ettireceklerini söylüyorlar. Tedavileri ücretsiz olacakmış. Good morning Sayın İnce. Peki çiftçilere mazot desteği. Ya haberi yok, be ey Kılıçdaroğlu. Onlara da ne diyelim; 'guten morgen'. Ayrıca çiftçilere 2002 yılında 1.8 milyar TL'lik destek veriliyordu. Bu da zirai destekti. Bu sene ise 14.8 milyar TL'dir. Bakın unutmayın. Ey çiftçi kardeşim. Çiftçilerin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak hamilerinden birisi de benim. Tarım Bakanlığı ile birlikte en büyük desteği veriyoruz. Desteklemeler 8 kat artmış" dedi. 'LOKUM GİBİ NOTLAR HAZIRLADIM' "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları için lokum gibi notlar hazırladım" diyen Bakan Eroğlu, notları göndereceğini vurgulayarak şöyle dedi: "Çiftçilere mazot desteği veriyoruz. Yarısını devletten veriyoruz haberleri yok. 'Ben şu fiyata vereceğim' diyorlar. Yarısını biz veriyoruz. Çiftçiye 1.8 milyar TL, yani 2 milyar TL'ye yakın mazot desteği vermişiz. Ey İnce bunları oku. Hatta ben bu notları kendisine göndereyim. Güzel bir not hazırladım. Dün akşam kafama takıldı. Ya dedim 'Bunlar bilmiyor sizlerin vasıtası ile öğrensinler de gaf yapmasınlar.' Ayıp oluyor çünkü. Dünyaya karşı da ayıp oluyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış ekonomiden anlamıyor birisi. Ekonominin 'e'sini bilmiyor. Öbürünün ise desteklemelerden haberi yok. Biz onların mahcup olmalarını istemiyoruz. Dün gece aklıma geldi ve bunlar bilmiyor diye düşündüm. Basın vasıtası ile bu notları, lokum gibi notlar hazırladım arkadaşlara sabaha kadar. Biliyorsunuz ki gübreden KDV almıyoruz. Şimdi kendisini ikaz edin Sayın İnce veya sayın diğerleri KDV'yi sıfırlayacağım diye söyleme ayıp olur." 'ATIP SALLAYIP DURUYORLAR' Muharrem İnce ve diğer muhalefet cumhurbaşkanı adaylarının konuşmalarında salladıklarını ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti: "Ben bunları pek dinlemiyorum. Çünkü atıp sallayıp duruyorlar ve cahiller. Eğitimle ilgili bir şey söylüyor birileri. İsmini de vermek istemiyorum şimdi. Yanlış anlaşılmasın. Eğitimden bahsediyor. Bir kulak kabarttım. Ne diyor diye? Ya bre cahil. Milli eğitimde biz normalde 2001 yılında 7 milyardı, 2002 yılında 10 milyara yaklaştı bütçesi. Bütün her şeyi topluyorum. Şimdi ne kadar milli eğitim bakanlığının bütçesi biliyor musunuz? 134 milyar TL bütçe ayrıldı. Peki ne oldu? Biz 70 veya 80 kişilik sınıflarda okurduk. Şimdi ise derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye'de şu an 25'tir. Afyonkarahisar'da ise 17.3'tür. El insaf ya. Bir de öğretmen kaybından bahsediyor. Lütfen bunları duyurun da cahillikleri ortaya çıkmasın. Yoksa aksi takdirde ben bunların kafalarına vuracağım. Rakam yanlış, bilmiyorsunuz diyeceğim. Öğretmen tayin etmediğimizi söylüyor. Şu ana kadar 584 bin 927 öğretmen tayini gerçekleşti. Maaştan bahsediyor. Şu anda öğretmenlerin maaşı eskiye göre çok komikti, 5 kat arttı. Arkadaş o kadar atma. Eğitime çok önem veriyoruz."