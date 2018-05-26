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Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTEYE ZİYARET Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) ziyaret etti.

ÜNİVERSİTEYE ZİYARET Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) ziyaret etti. Afyonkarahisar'ın sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Bakan Eroğlu, “Eskiden basit hastaneler vardı. Ama şu an gerçekten Türkiye’de imrenebilecek bir noktaya ulaştık. Afyonkarahisar Türkiye’nin akıllı 8’inci hastanesine sahip” dedi. PAZARDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ Bakan Eroğlu, memleketindeki temaslarına pazar yeri ve alışveriş merkezinde esnaf ve vatandaş ziyaretiyle devam etti. Halk pazarında tezgahları gezen Bakan Eroğlu, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Afyonkarahisar’dan 6 vekil çıkaracağına dair vatandaştan söz alan Bakan Eroğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Esnaf ve vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Bakan Veysel Eroğlu, bir esnafın tezgâhına geçerek biber fidesi sattı. '1700 OTOMATİK METEOROLOJİ ÖLÇÜM İSTASYONU KURDUK' Bakan Eroğlu daha sonra bir alışveriş merkezini de ziyaret etti. Burada gazetecilerin hava durumuyla alakalı sorularını yanıtlayan Eroğlu, meteorolojinin teknolojisinin dünyanın en ileri teknolojisi olduğunu söyledi. Bütün Türkiye'ye 1700 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını aktaran Eroğlu, “Buradan bütün Türkiye'nin hava durumunu anlık olarak görmek mümkün. Mesela şurada (cep telefonundaki uygulamayı göstererek) Afyonkarahisar’ı açtım. İster ilçelerini hangisini isterseniz Şuhut, Dinar, Sandıklı, Çay, Bolvadin nereyi istiyorsanız Emirdağ bütün ilçelerin hava durumu var. Bak şu anda burada ne görünüyor? Sağanak yağmur var. Saatlik, haftalık, bir haftalık hava durumunu, hatta rüzgâr durumunu, basıncını görmek mümkün. Hatta bizim haftalık bütün Türkiye'deki yağış durumu nedir? Her zaman yayınlıyoruz. Bazen ben de Twitter'dan yayınlıyorum” diye konuştu.

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