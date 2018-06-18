Bakan Eroğlu: Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası vereceğiz

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sadece insanları değil hayvanları da koruyoruz, sahip çıkıyoruz. Onlar için çıkartacağımız yasada, hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası vereceğiz" dedi.

Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bayramlaşma ve açılış törenine katıldı. Bakan Eroğlu, belediye meydanında Kızılören Kaymakamı ve Sandıklı Kaymakam vekili Adem Can, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve vatandaş tarafından karşılandı. Bakan Eroğlu, beraberindekilerle esnaf ziyareti yaptı. Bakan Eroğlu'na gezisi sırasında bir vatandaş tarafından kiraz hediye edildi. Bakan Eroğlu, kirazın paketini açarak partililere ve vatandaşa ikram etti. Daha sonra Bedesten Çarşısı'na gelen Bakan Eroğlu, buradakilerle bayramlaştı.

'GEREKİRSE HAPİS CEZASI DA VERECEĞİZ'

Burada konuşan Bakan Veysel Eroğlu, bir vatandaşın 'Sokak hayvanlarına sahip çıkalım' demesi üzerine, "Sadece insanları değil hayvanları da koruyoruz, sahip çıkıyoruz. Onlar için çıkartacağımız yasada, hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası vereceğiz. Şu anda büyük para cezası var. Gerekirse hapis cezası da vereceğiz. Buradan da bir mesaj vermek istiyorum özellikle bizim kültürümüzde 'uyutma' denen bir şey yoktur. Batı var ya 'uyutma' adıyla köpekleri hep öldürür. Ben oralarda çok gördüm, oralarda sokaklarda köpek falan göremezsin. Evinde beslerse besler. Bizde 'uyutma' denilen şekilde sokak hayvanlarını öldürmek yoktur, yasaktır" dedi.

'BU İP'İN İPİYLE KUYUYA İNİLİR Mİ'

Konuşmasına Türkiye'nin 15 yılda 3.7 büyüdüğünü aktararak devam eden Bakan Eroğlu, faiz hortumlarının Ak Parti iktidarı döneminde kesildiğini kaydetti. CHP'nin eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın FETÖ tarafından genel başkanlıktan indirildiğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Buradan CHP'li kardeşlerime şunu söylüyorum; ey CHP'li kardeşlerim, senin Atatürkçü CHP'ni birileri işgal etti. Teslim aldı. FETÖ'nün ikinci planı vardı. MHP'yi işgal etmek. Fakat büyük devlet adamı Bahçeli önledi. Bunu gören FETÖ bir parti kurdu. Hangi parti? İP. Bu İP tamamen FETÖ mamulü partidir. Tabandaki arkadaşları seviyorum. Onlar ayrı. Onlar bizim kardeşimiz. Tabandaki ey milliyetçi kardeşlerim, Allah aşkına bu İP'in ipiyle kuyuya inilir mi? Şu anda CHP şehitler hakkında ne düşünüyor? CHP yöneticileri ne diyor? 'Biz şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden rahatsızız' diyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki, şehitlerimiz başımızın tacı. Şehitler ölmez. Ya bu millet bu bayrak dalgalansın, minarelerden ezanlar ilelebet okunsun diye şehit düşüyor" diye konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu daha sonra Ulu Cami'de öğle namazı kılarak Kent Park'ta muhtarlarla basına kapalı toplantı yaptı ve ardından da ilçeden ayrıldı.

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