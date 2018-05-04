Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu, İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı göstermesiyle ilgili, "Bizim için önemli değil. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde, Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi tesisin temel atma töreni ve ziyaretlerde bulunmak için Burdur'a geldi. Bakan Eroğlu, programı kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Eroğlu, partiye gelişinde Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Volkan Mengi ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Eroğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ak Parti grup toplantısında bütün vekillerle birlikte dünya lideri Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Milletin adamı, kimsesizlerin kimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

'ÇATI YIKILDI'

Muhalefetin 'çatı aday' çıkarmaya çalıştığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Karşı taraf çatı aday oluşturmaya kalktı ama çatı yıkıldı. CHP Genel Başkanı çatı aday bulamadı. Mikroskopla aradı ama gene bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birisini aday olarak gösterdi. 24 Haziran seçimleri çok önemli. Yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir sistem başkanlık sistemi. Bu sistem gerçekten çok önemli. Yürütmenin başında Cumhurbaşkanı var. Yasama tamamen ayrı. Kuvvetler ayrılığını en iyi bu sistemde göreceğiz. Hükümet iktidardaysa geçmeyen yasa yoktu. Şimdi yasama daha bağımsız olacak. Milletin hür iradesini yansıtacak. Yürütmenin başında Cumhurbaşkanı olunca bürokratik engeller kalkacak, refah seviyesi ve kalkınma hızımız yükselecek."

'İNCE'Yİ EKARTE ETMEK İÇİN BÖYLE BİR FORMÜL BULDU'

Bakan Eroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili ise "Bizim için önemli değil. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde, Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu'nu" dedi.

Son 15 yılda Ak Parti iktidarının muhteşem yatırım ve hizmetlere mühür vurduğunu aktaran Veysel Eroğlu, "Cumhuriyet tarihinde bizden önceki yatırım ve hizmeti, dönüşümü biz gerçekleştirdik. Tarih bunu yazıyor. 24 Haziran'dan sonra Türkiye yatırımlarla hızlı bir mesafe katedecek ve 2023 hedeflerini hızlı bir şekilde yakalayacak" diye konuştu.

PARANIN DEĞERİ

Ak Parti'den önce Türk parasının pul mertebesinde olduğunu belirten Eroğlu, "Her sene bir sıfır konuyordu. Sıfırlar o kadar büyüdü ki artık 1 milyon lirayla İstanbul'da tuvalete girilir hale geldi. 6 sıfırlı 1 milyon tuvalete girilen bir ücret haline geldi. İlk defa 6 sıfır atma cesaretini gösteren Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Yatırımlarda o kadar büyük mesafe kaydettik ki, bizden önceki 3,5 yıllık koalisyon hükümeti döneminde, DSİ'de sadece 9 tesis açıldı. Yani yılda 3 tesis. Şimdi biz yılda 375 dev tesis açıyoruz. Şu ana kadar 7 bin 500 tesisi açtık. Dünyanın en büyük barajlarını biz yapıyoruz. Baraj inşaatında dünyada ilk üçteyiz, gölet inşaatında dünya lideriyiz. Meteorolojik tahminlerde ilk 7'deyiz. Türkiye nerden nereye geldi" dedi.

Bakan Eroğlu daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 151 milyon lira tutarındaki 12 tesisin temelini attı. Bakan Eroğlu, 2017 yılı sonuna kadar Burdur'a bakanlık olarak 7 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2018 yılında yapılacak yatırımlarla bu tutarın 9 milyar liraya yükseleceğini söyledi.

Protokol üyeleriyle gelir getirici tür sertifikalarını hak sahiplerine dağıtan Eroğlu, esnafı da ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ulu Camii'nde cuma namazı kılan Eroğlu, Hatice Güler Yağız adlı vatandaşın cenaze törenine katıldı. Eroğlu buradan Isparta'ya geçti.